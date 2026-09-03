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Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα απ’ όσο είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, αναμένεται ότι θα είναι η σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο κομμάτι που αφορά το πέναλτι του 12%, με την ομάδα του Υπουργείου Εργασίας, σε συνεργασία με τον αναλογιστή και το ΥΠΟΙΚ, να αναλύει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις – κυρίως – τις πρόνοιες και το κόστος της μεταρρύθμισης όσον αφορά το προαναφερθέν κομμάτι.

Το κυρίως ενδιαφέρον όμως, επικεντρώνεται στο κομμάτι της κοστολόγησης. Ο υπουργός Εργασίας, όπως ο ίδιος είχε αναφέρει προ ημερών, θα καταθέσει τους υπολογισμούς του, αναφορικά με το κόστος των προτάσεων που είχαν υποβάλει οι συντεχνίες, για το πέναλτι του 12%.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις είχαν υποβληθεί επί υπουργίας Γιάννη Παναγιώτου, μετά τη διαφωνία τους στις εισηγήσεις του υπουργού την περίοδο 24-25. Ωστόσο, η αντίδραση των συντεχνιών σε αυτούς τους αριθμούς, θα καθορίσει και την παραπέρα πορεία της συζήτησης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», οι συντεχνίες είναι πεπεισμένες και έχουν ήδη προεξοφλήσει ότι η μελέτη που θα παρουσιαστεί σήμερα θα καταδείξει ότι το κόστος από τις προτάσεις τους για το πέναλτι του 12% είναι μεγαλύτερο από την κυβερνητική πρόταση και ως εκ τούτου ο υπουργός Εργασίας θα τους ζητήσει να αφαιρέσουν κάποιο άλλο ωφέλημα της πρότασης, εφόσον επιμείνουν σε αυτές.

Ποια όμως θα είναι η απάντηση των συντεχνιών; Θα ζητήσουν με τη σειρά τους, την κοστόλογηση κάθε επιμέρους κομματιού του νομοσχεδίου, με στόχο να διαπιστώσουν ποια είναι τελικά η πραγματική συνεισφορά της κυβέρνησης και κατά πόσο αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει η ίδια σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η συνεισφορά της κυβέρνησης στις κοινωνικές ασφαλίσεις, πέραν ασφαλώς του ποσοστού που της αναλογεί στο μισθό κάθε εργαζομένου, φτάνει τα €182 εκατ. το χρόνο. Αυτό το ποσό, αφορά τη συνεισφορά στην κοινωνική σύνταξη, το σχέδιο χαμηλοσυνταξιούχων και ένα ποσό της κατώτατης σύνταξης. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι συντεχνίες θέλουν να διαπιστώσουν κατά πόσο το ποσό αυτό αυξάνεται ή όχι.

Μιλώντας στον «Φ», ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι δεν είναι υποχρεωτικό μεν να εφαρμοστούν οι προτάσεις των δυο συντεχνιών, ωστόσο μπορεί να συγκεραστούν στοιχεία των τριών προτάσεων για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους συνταξιούχους. Όπως είπε, οι προτάσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ κινούνται στην ίδια λογική, αλλά διαφέρουν κυρίως στο κομμάτι της διαδικασίας και της χρονικής εφαρμογής. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι συντεχνίες δεν ζητούν άμεση κατάργηση του πέναλτι, κάτι που όπως είπε, αφήνεται να νοηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

Από την πλευρά της, η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους μιλώντας στον «Φ» τόνισε ότι κατά τη σημερινή συνεδρία θα ζητηθεί από την κυβερνητική πλευρά να παρουσιάσει την κοστολόγηση της πρότασης της κυβέρνησης για το κάθε ένα κεφάλαιο ξεχωριστά. «Διερωτώνται όλοι γιατί συνεχώς υποβάλουμε ερωτήσεις και ζητούμε διευκρινίσεις. Διότι η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει το κόστος του νομοσχεδίου που ετοίμασε και ως εκ τούτου δεν ξέρουμε ποιο θα είναι τελικά το όφελος για κάθε συνταξιούχο και πότε θα το καρπωθεί», υπογράμμισε. Εάν απλά έχει γίνει μια αναδιανομή πόρων τότε πρέπει να το γνωρίζουμε, συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ χθες, σε δηλώσεις του στο Σίγμα, ο υπουργός Εργασίας επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι στην περίπτωση που η αναλογιστική μελέτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2031 δείξει ότι προκύπτει ανάγκη για διορθώσεις, τότε έχει προβλεφθεί κάποια αύξηση των εισφορών όλων των μερών, δηλαδή του κράτους, των εργοδοτών και των εργαζομένων. Ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ακόμη ότι θα εγκαινιάσει από σήμερα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα για να εξηγήσει τις πρόνοιες του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να υπάρξει ενημέρωση για το νομοσχέδιο και τη φιλοσοφία του προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί για εφαρμογή της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι συναντήσεις ξεκινούν σήμερα με τον ΔΗΣΥ και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.