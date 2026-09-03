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Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα συνταξιούχους, συνολικά 51.664 πρόσωπα, αναμένεται να λάβουν αύξηση άνω των €100 τον μήνα με την πλήρη εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους. Για όσους λαμβάνουν σήμερα σύνταξη μέχρι €600, προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση ήδη από την έναρξη εφαρμογής της μεταρρύθμισης.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η νέα μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή το 2027, ώστε οι αλλαγές να αποφέρουν το συντομότερο δυνατόν αισθητό οικονομικό όφελος στους δικαιούχους.

Η πρώτη ουσιαστική αναθεώρηση από το 1980

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο κοινωνικός διάλογος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας τη μεταρρύθμιση ως την πρώτη ουσιαστική αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού συστήματος από το 1980.

Η συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα έχει περάσει στις βασικές πτυχές της κυβερνητικής πρότασης, περιλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν τους χαμηλοσυνταξιούχους και την αναλογιστική αναπροσαρμογή.

Παράλληλα, αρχίζει κύκλος συναντήσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

«Ο στόχος της μεταρρύθμισης είναι σαφής: υψηλότερες συντάξεις, μεγαλύτερη στήριξη στις χαμηλότερες συντάξεις και ένα ισχυρό και βιώσιμο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σύνδεση με τη φορολογική μεταρρύθμιση

Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, μέρος ενός ευρύτερου κυβερνητικού σχεδίου για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη δικαιότερη κατανομή του οφέλους από την οικονομική ανάπτυξη.

Όπως ανέφερε, από τη φορολογική μεταρρύθμιση επωφελήθηκαν χιλιάδες εργαζόμενοι, οικογένειες και πολίτες, μέσω της μειωμένης φορολογικής επιβάρυνσης και της αύξησης του καθαρού εισοδήματος.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι μέρος των συνταξιούχων δεν διαθέτει εισόδημα που να του επιτρέπει να επωφεληθεί στον ίδιο βαθμό από τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, πρόσθεσε, αποσκοπεί να καλύψει αυτό το κενό, μεταφέροντας το οικονομικό όφελος σε όσους το χρειάζονται περισσότερο.

Πρόνοιες για φροντίδα, μητρότητα και αναπηρία

Πέραν των αυξήσεων, η μεταρρύθμιση επιδιώκει να αντιμετωπίσει αδικίες και στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες και να προσαρμόσει το σύστημα στις σημερινές συνθήκες εργασίας και οικογενειακής ζωής.

Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει πρόνοιες για περιόδους φροντίδας, μητρότητας και αναπηρίας, καθώς και για άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες αναγκάζονται να παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας.

«Επιδιώκουμε ένα σύστημα που να αναγνωρίζει καλύτερα την πραγματική διαδρομή της ζωής και της εργασίας κάθε πολίτη και να εξασφαλίζει αξιοπρεπέστερο συνταξιοδοτικό εισόδημα», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.