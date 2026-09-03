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Η Κυβέρνηση επιθυμεί οι νέοι να έχουν φωνή εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του στα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι «το Γραφείο της Επιτρόπου του Πολίτη προχωρεί στη διοργάνωση Ειδικής Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία νέοι και νέες θα αναλάβουν συμβολικά τον ρόλο Υπουργών και θα παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις για ζητήματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία.

Της ειδικής συνεδρίας θα προεδρεύσει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η λογική της πρωτοβουλίας είναι απλή: θέλουμε οι νέοι να έχουν φωνή εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Να μη συζητούμε μόνο εμείς για το μέλλον τους, αλλά να δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε να συμμετέχουν οι ίδιοι στη διαμόρφωσή του.

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι και νέες καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής ή να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με μια συγκεκριμένη πρόταση ή εισήγηση πολιτικής που εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Υπουργείων. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην ειδική συνεδρία.

Είναι μια ακόμη πρωτοβουλία με την οποία επιδιώκουμε να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στους θεσμούς και τους θεσμούς πιο κοντά στους νέους.

Γιατί η συμμετοχή των νέων δεν μπορεί να περιορίζεται στο να ακούμε τι τους απασχολεί. Πρέπει να τους δίνουμε χώρο να προτείνουν, να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν».