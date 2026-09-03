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Στα θέματα που θα απασχολήσουν την αυριανή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «αύριο, Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί στην Κύπρο τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa, στο πλαίσιο της περιοδείας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αύριο το πρωί, ο Πρόεδρος Costa θα αφιχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα ακολουθήσουν κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων και διευρυμένες συνομιλίες. Στις 10:35πμ οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις προς τα Μέσα Ενημέρωσης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρίσκεται το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δηλαδή για την περίοδο 2028-2034.

Κατά την Κυπριακή Προεδρία σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος και διαμορφώθηκε η βάση για την τελική φάση της πολιτικής διαπραγμάτευσης, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2026.

Στην αυριανή συνάντηση προσερχόμαστε πλέον στη συζήτηση και υπό την εθνική της ιδιότητα, με συγκεκριμένες θέσεις και σαφείς διεκδικήσεις.

Διεκδικούμε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό φιλόδοξο και δίκαιο, που να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, όπως η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα, να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών νησιωτικών κρατών και να στηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στην προστασία των εθνικών κατανομών για την Πολιτική Συνοχής, την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη Μετανάστευση.

Στις συνομιλίες θα τεθούν επίσης η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανταγωνιστικότητα, το Μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο των συζητήσεων θα αποτελέσει το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τον Πρόεδρο Costa για τις τελευταίες εξελίξεις, τις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και την ενισχυμένη ευρωπαϊκή εμπλοκή, περιλαμβανομένου του ρόλου ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για Κυπριακό που έχει αναλάβει ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Raffaele Fitto.

Η θέση μας είναι σαφής. Η διαδικασία διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και καταλυτικά, αξιοποιώντας το πολιτικό της βάρος, τα μέσα και τα κίνητρα που διαθέτει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η περαιτέρω πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις μπορεί να παρέχει εκείνα τα εργαλεία ώστε η Τουρκία να συμβάλει ουσιαστικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, πάντοτε εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επανενωμένη Κύπρος θα συνεχίσει να αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης. Η λύση, συνεπώς, πρέπει να διασφαλίζει ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό κράτος, πλήρως συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης.

Η αυριανή συνάντηση αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο γύρω από τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης και, ταυτόχρονα, για τα θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας».