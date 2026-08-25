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Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζει να βρεθεί στην Κύπρο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η Λευκωσία θα είναι ένας από τους σταθμούς που θα κάνει ο Κόστα στο πλαίσιο της περιοδείας του στις πρωτεύουσες των κρατών-μελών της ΕΕ. Η ατζέντα των θεμάτων που συζητά ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τους ηγέτες των κρατών-μελών δεν είναι άγνωστη στη Λευκωσία, καθώς είναι επί των θεμάτων που απασχόλησαν κατά το πλείστον την κυπριακή Προεδρία της ΕΕ.

Η περιοδεία του Αντόνιο Κόστα, γνωστή και ως «Tour des Capitales» ξεκινά από σήμερα 25 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου. Στην Κύπρο αναμένεται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ενώ μια μέρα προηγουμένως θα βρεθεί στην Αθήνα για να συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο θα συζητήσουν όλο το φάσμα ευρωπαϊκών και περιφερειακών θεμάτων, καθώς και την πορεία των προσπαθειών στο Κυπριακό όπως και τα ευρωτουρκικά.

Το ΠΔΠ στην κορυφή της ατζέντας

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, όπως και πέρυσι, οι επαφές του Αντόνιο Κόστα αποσκοπούν στη συγκέντρωση των απόψεων των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης, και θα συμβάλουν στην προετοιμασία των προσεχών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και διεθνών συνόδων κορυφής.

«Η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, η διεύρυνση και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεών μου με τους Ευρωπαίους ηγέτες» κατά τη διάρκεια της επικείμενης ετήσιας περιοδείας, σημειώνει ο Κόστα.

«Ωστόσο, ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ αναμένεται να ξεχωρίσει. Οι επαφές αυτές προσφέρουν μια ζωτικής σημασίας εικόνα 360 μοιρών των προτεραιοτήτων και των προσδοκιών των κρατών-μελών, διασφαλίζοντας ότι το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνεχίζει να αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όλα τα πιο πάνω θέματα ήταν οι φάκελοι τους οποίους χειρίστηκε η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Στο πρόγραμμα που έχει ήδη γίνει γνωστό για την πρώτη εβδομάδα της περιοδείας του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συναντηθεί στις 25 Αυγούστου με τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόπερ Φίτσο, στην Μπρατισλάβα και με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κρίστεν Μιχάλ στο Ταλίν.

Στις 26 Αυγούστου, ο κ. Κόστα θα μεταβεί στη Ρίγα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, και στη συνέχεια στο Βίλνιους, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Κλείνοντας την πρώτη εβδομάδα, στις 27 Αυγούστου, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, στην Πράγα.

Χθες Δευτέρα, ο Αντόνιο Κόστα βρέθηκε στο Κίεβο, όπου θα συμμετέχει στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων εκπροσωπώντας την ΕΕ, ενώ στο τρένο συναντήθηκε αργά την Κυριακή με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Άντι Μπέρνχαμ, στο κοινό τους ταξίδι προς την ουκρανική πρωτεύουσα για τον εορτασμό της 35ης επετείου ανεξαρτησίας.

Αναδείχθηκε ο γεωπολιτικός ρόλος της Κύπρου

Η κυπριακή Προεδρία της ΕΕ ανέδειξε τον ιδιαίτερο γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, αναφέρει σε ανάρτησή της η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η Κύπρος, ως έντιμος διαμεσολαβητής ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη, με συνέπεια, αξιοπιστία και προσήλωση στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, απέδειξε στην πράξη ότι το μέγεθος ενός κράτους δεν καθορίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρει η Προεδρία στην ανάρτηση η οποία συνοδεύεται από βίντεο με στιγμιότυπα από την κυπριακή Προεδρία.

Η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ, σημειώνει, συνέπεσε με μια περίοδο «πρωτοφανούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας» και μεγάλων προκλήσεων για την Ευρώπη, κατά την οποία η Κύπρος κλήθηκε να διαχειριστεί σύνθετα ζητήματα, να προωθήσει λύσεις και να συμβάλει στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων μεταξύ των κρατών-μελών.

Η κυπριακή Προεδρία, προστίθεται, έφερε την Κύπρο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διεργασιών, «ενισχύοντας την αξιοπιστία και το πολιτικό κεφάλαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναβαθμίζοντας τη θέση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο». Παράλληλα, ανέδειξε τον ιδιαίτερο γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, καταλήγει.