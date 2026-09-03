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Στην κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών με διοργανώτρια χώρα την Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «στις 26 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, κοινή επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών με διοργανώτρια χώρα την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνεργασία με τον Frontex και με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική της ουσιαστικής αλλαγής που έχει συντελεστεί τα τελευταία τριάμισι χρόνια στη διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Το 2022 καταγράφηκαν 17.438 παράτυπες αφίξεις και 6.539 αναχωρήσεις. Δηλαδή, για κάθε 100 παράτυπες αφίξεις αντιστοιχούσαν περίπου 37 αναχωρήσεις.

Από την ανάληψη της διακυβέρνησης μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, καταγράφηκαν 20.508 παράτυπες αφίξεις και 36.922 αναχωρήσεις. Σήμερα, λοιπόν, για κάθε 100 παράτυπες αφίξεις αντιστοιχούν 180 αναχωρήσεις.

Η αλλαγή αποτυπώνεται και σε άλλους κρίσιμους δείκτες. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι παράτυπες αφίξεις ήταν μειωμένες κατά 92% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ οι εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου έχουν περιοριστεί από περίπου 24.000 σε λιγότερες από 13.000.

Μόνο από τις αρχές του 2026 μέχρι τις 26 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 6.027 επαναπατρισμοί, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2024 σχεδόν 5.500 Σύροι αιτητές ασύλου και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους.

Η εικόνα είναι σαφής: λιγότερες παράτυπες αφίξεις, περισσότερες επιστροφές και ουσιαστική αποφόρτιση του συστήματος ασύλου.

Και σήμερα η Κύπρος, που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στην πρώτη γραμμή μιας δυσανάλογης μεταναστευτικής πίεσης, είναι πλέον σε θέση να διοργανώνει η ίδια κοινές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιστροφών σε συνεργασία με τον Frontex.

Αυτή η αλλαγή είναι αποτέλεσμα μιας συνεκτικής πολιτικής: ενισχυμένη επιτήρηση, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων, περισσότερες εθελούσιες και αναγκαστικές επιστροφές, διμερείς συμφωνίες και ενεργή μεταναστευτική διπλωματία.

Η πολιτική μας παραμένει σταθερή και ισορροπημένη: αποτελεσματικός έλεγχος της παράτυπης μετανάστευσης και πλήρης σεβασμός των διεθνών και ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων απέναντι σε όσους πραγματικά δικαιούνται προστασία».