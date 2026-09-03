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Περίπου 350 θέσεις έχουν διατεθεί μέσω της διαδικασίας της δεύτερης κατανομής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε σήμερα.

Ερωτηθείς σχετικά ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ακαδημαϊκού ιδρύματος, Κλεάνθης Πισσαρίδης, ανέφερε στον «Φ» ότι από αυτές τις 350 θέσεις, περίπου 200 έχουν εξασφαλιστεί από υποψήφιους που για πρώτη φορά λαμβάνουν θέση στο Πανεπιστήμιο και οι υπόλοιπες 150 αφορούν βελτίωση θέσης.

Επομένως, έχουν εξασφαλιστεί από υποψήφιους που έλαβαν θέσεις κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων και επιθυμούσαν να τις βελτιώσουν.

Αναφορικά με την εικόνα με τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, ο κ. Πισσαρίδης ανέφερε ότι έχει ξεκαθαρίσει και οι αριθμοί είναι περίπου στα ίδια επίπεδα όπως κάθε χρόνο. Γύρω στους 300 επέλεξαν τελικά τη θέση που εξασφάλισαν σε κάποιο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, αφήνοντας τη θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αρχίζουν την ερχόμενη Δευτέρα, συνεπώς όσοι έχουν εξασφαλίσει θέση με τη δεύτερη κατανομή, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή σε μαθήματα.

Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (www.ucy.ac.cy/aasw).