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Στο ήδη βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, μετά και τη χθεσινή μονόωρη στάση εργασίας του προσωπικού, παρεμβαίνει ο ΔΗΣΥ, θέτοντας στο επίκεντρο τη λειτουργία της υπηρεσίας και ζητώντας από τη νέα Υφυπουργό Κλέα Παπαέλληνα συγκεκριμένες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Σε ανακοίνωση του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, με υπεύθυνη του χαρτοφυλακίου Πολιτισμού την καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο ΤΕΠΑΚ Έφη Κυπριανίδου, το κόμμα κάνει λόγο για «διοικητική δυσλειτουργία» που, όπως αναφέρει, έχει επισημανθεί εδώ και μήνες, συνδέοντάς την κυρίως με καθυστερήσεις στα χορηγικά προγράμματα, στη σύσταση επιτροπών αξιολόγησης και στη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων.

Η παρέμβαση του ΔΗΣΥ έρχεται μία ημέρα μετά την αυθόρμητη μονόωρη στάση εργασίας του συνόλου του προσωπικού του Υφυπουργείου.

Ο ΔΗΣΥ καταλογίζει στη Γενική Διεύθυνση, μεταξύ άλλων, μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αξιολόγησης που η ίδια είχε θέσει, αβεβαιότητα ως προς τη διαδικασία επιλογής αξιολογητών και ελλιπή επίσημη ενημέρωση των πολιτιστικών φορέων και των καλλιτεχνών.

Όπως επισημαίνει, οι καθυστερήσεις έχουν επιπτώσεις σε φεστιβάλ, παραγωγές και διεθνείς συνεργασίες, καθώς οι οργανισμοί και οι καλλιτέχνες καλούνται να προγραμματίσουν τη δράση τους χωρίς να γνωρίζουν πότε θα λάβουν την αναγκαία χρηματοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο ΔΗΣΥ και στις καταγγελίες εργαζομένων για το εργασιακό περιβάλλον. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «περιβάλλον συγκεντρωτισμού και δεσποτικών συμπεριφορών», με το κόμμα να σημειώνει ότι οι καταγγελίες είναι «εξαιρετικά σοβαρές» και δεν μπορούν να αγνοηθούν ή να απορριφθούν εκ προοιμίου.

Σε σχέση με τη δημόσια τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή Γιώργου Παπαγεωργίου μετά τις καταγγελίες, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι, αντί να αναγνωρίσει τη σοβαρότητά τους και να συμβάλει στη διερεύνησή τους, επέλεξε να αποδώσει τις αντιδράσεις «σε ελλιπή άσκηση καθηκόντων και σε υπερβολική χρήση αδειών απουσίας από τους εργαζομένους».

Ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση «δεν απαντά στην ουσία των καταγγελιών» και μπορεί να επιδεινώσει το ήδη επιβαρυμένο εργασιακό κλίμα.

Τι ζητά από την Κλέα Παπαέλληνα

Με την παρέμβασή του, ο ΔΗΣΥ καλεί τη νέα Υφυπουργό να αναλάβει την πολιτική ευθύνη που της αναλογεί και να προχωρήσει σε θεσμικό έλεγχο των διοικητικών προβλημάτων και των καθυστερήσεων.

Ζητά, παράλληλα, ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση των καταγγελιών, αλλά και διάλογο με τους εργαζομένους, την καλλιτεχνική κοινότητα και τους πολιτιστικούς φορείς.

Η ανακοίνωση διευρύνει, πάντως, την κριτική του ΔΗΣΥ πέρα από τα τρέχοντα διοικητικά ζητήματα. Κάνει λόγο για απουσία επικαιροποιημένης εθνικής στρατηγικής για τον σύγχρονο πολιτισμό, έλλειψη μετρήσιμων στόχων και αξιολόγησης των πολιτικών, καθώς και ασάφεια ως προς τα όρια και τις ευθύνες πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας.

Καταλήγει καλώντας τη νέα Υφυπουργό να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του Υφυπουργείου. «Η νέα Υφυπουργός οφείλει να καταστήσει σαφές, με συγκεκριμένες αποφάσεις και χρονοδιαγράμματα, πώς προτίθεται να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στο Υφυπουργείο Πολιτισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.