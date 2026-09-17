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Το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, όρισε την προσωρινή ηγεσία του Κινήματος, η οποία θα ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι την εκλογή της νέας ηγεσίας στο Έκτακτο Εκλογικό Παγκύπριο Συνέδριο της 14ης Νοεμβρίου.

Την προσωρινή ηγεσία αποτελούν:

η κα Κατερίνα Χατζηστυλλή , Αντιπρόεδρος Α΄, και

, Αντιπρόεδρος Α΄, και ο κ. Λουκάς Στυλιανού, Αντιπρόεδρος Β΄.

Οι δύο Αντιπρόεδροι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που το Καταστατικό αποδίδει στις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου, αντίστοιχα.

Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος παραμένει η κα Έλενα Λυμπουρή, ενώ Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου παραμένει ο κ. Μιχάλης Μενελάου.

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το άρθρο 61 του Καταστατικού, βάσει του οποίου καταργούνται όλες οι χρονικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Με τον τρόπο αυτό, δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων αποκτούν, μεταξύ άλλων, και όσα πρόσωπα έχουν συμμετάσχει σε ψηφοδέλτια του Κινήματος σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση.

Παράλληλα, έχει αρχίσει η διαδικασία ανασυγκρότησης της Νεολαίας Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ.) του Κινήματος.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει τις ευχαριστίες του στον κ. Σταύρο Παπαδούρη και στην κα Μαρία Κολά για την προσφορά τους κατά τη θητεία τους στις δύο κορυφαίες θέσεις της ηγεσίας του Κινήματος.