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Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δεν εξασφάλισε άδεια εισόδου στις ΗΠΑ ώστε να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, καθώς. Η Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημά του για βίζα για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Για την απόφαση αυτή η κυβέρνηση των ΗΠΑ επικαλέστηκε την έλλειψη «μεταρρυθμίσεων». Σε ανακοίνωση των ΗΠΑ σημειώνεται ότι επεκτείνουν τις κυρώσεις βίζας εναντίον Παλαιστινίων αξιωματούχων, χωρίς να κατονομάσουν τον Αμπάς, κατηγορώντας τους ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους στην ειρηνευτική διαδικασία.

«Ως συνέπεια της ανικανότητάς τους να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, αντίθετα με δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει έναντι των ΗΠΑ, και των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων τους που υπονομεύουν τις προοπτικές ειρήνης, οι ΗΠΑ θα παρατείνουν τις κυρώσεις τους απαγορεύοντας να χορηγηθούν βίζες σε μέλη της ΟΑΠ (σ.σ. της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης) και σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής», ανέφερε παράλληλα σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου επιβεβαίωσε πως αυτό αφορά και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν αρχικά τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν δεν χορηγήθηκε βίζα σε 80 Παλαιστίνιους αξιωματούχους για την ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Παλαιστινιακή Αρχή και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ότι «εξυμνούν την τρομοκρατία» και επιχειρούν να «διεθνοποιήσουν» την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, ιδίως μέσω «του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ)» του ΟΗΕ.

Η Ουάσιγκτον προσάπτει επίσης στον Αμπάς ότι προσπαθεί να «παρακάμψει» τις διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο «ζητώντας μονομερή αναγνώριση» και ότι «συνεχίζει να δίνει επιδόματα σε τρομοκράτες και να εξυμνεί την τρομοκρατία και τους τρομοκράτες σε δημόσιες δηλώσεις και σχολικά εγχειρίδια», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το 2025 η κυβέρνηση Τραμπ είχε επίσης αρνηθεί να του χορηγήσει θεώρηση διαβατηρίου, αναγκάζοντας τον Παλαιστίνιο πολιτικό, που πήγαινε σχεδόν κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να απευθυνθεί στους υπόλοιπους ηγέτες μέσω βιντεοσύνδεσης.

Μετά την απόφαση για τη βίζα πέρυσι, εκπρόσωπος του Αμπάς είχε δηλώσει ότι η κίνηση αυτή βρισκόταν «σε σαφή αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία για την Έδρα του ΟΗΕ».

Βάσει της Συμφωνίας για την Έδρα των Ηνωμένων Εθνών, οι ΗΠΑ υποχρεούνται να επιτρέπουν σε ξένους διπλωμάτες την πρόσβαση στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βίζας για λόγους ασφαλείας, εξτρεμισμού και εξωτερικής πολιτικής.