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Σε προσωρινή μονοδρόμηση τμήματος της οδού Τσερίου, από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της με την Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τη συμβολή της Χαράλαμπου Πεττεμερίδη, θα πρόβει ο Δήμος Στροβόλου από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου η κυκλοφορία θα έχει κατεύθυνση από την οδό Κωνσταντινουπόλεως προς το κέντρο του Στροβόλου (προς οδό Ροδόπης και λεωφόρο Στροβόλου).

Για τη μετακίνησή του, το κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί εναλλακτικά το οδικό δίκτυο μέσω των οδών Χαράλαμπου Πεττεμερίδη, Καντάρας, Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, Ελένης Χρ. Λοϊζίδου και Μακεδονίας, καθώς και τη λεωφόρο Στροβόλου, σύμφωνα με την επιτόπου οδική σήμανση και τον σχετικό χάρτη.

Η προσωρινή μονοδρόμηση θα ισχύει μέχρι την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2027

Παρακαλείται το κοινό να ακολουθεί την επιτόπου οδική σήμανση.

Έχουν προβλεφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και ρυθμίσεις που θα περιορίσουν την ταλαιπωρία των χρηστών του οδικού δικτύου.

Σχετικά με το έργο της οδού Τσερίου, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στον τηλεφωνικό αριθμό 22470470 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tseriou@strovolos.org.cy

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://tseriou.cy/