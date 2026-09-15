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Κλειστό για την τροχαία κίνηση θα παραμείνει για τρεις ημέρες τμήμα της οδού Τσερίου, στο ύψος της συμβολής με την οδό Πλάτωνος, λόγω κατασκευαστικών εργασιών.

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, θα πραγματοποιούνται κατασκευαστικές εργασίες στην οδό Τσερίου, στο ύψος της συμβολής της με τη οδό Πλάτωνος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση. Θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω των οδών Χαράλαμπου Πεττεμερίδη και Πατριάρχη Γρηγορίου.

Παρακαλείται το κοινό να ακολουθεί την επιτόπου οδική σήμανση.

Έχουν προβλεφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και ρυθμίσεις που θα περιορίσουν την ταλαιπωρία των χρηστών του οδικού δικτύου.

Σχετικά με το έργο της οδού Τσερίου, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στον τηλεφωνικό αριθμό 22470470 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tseriou@strovolos.org.cy Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://tseriou.cy/

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.