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Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, να δημοσιοποιηθεί άμεσα το πόρισμα του Ηλία Στεφάνου και να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, καταγγέλλοντας παράλληλα τη Νομική Υπηρεσία για «συγκάλυψη» και κάνοντας λόγο για «βαθιά κρίση θεσμών».

Σε δήλωσή του, ο Στέφανος Στεφάνου χαρακτηρίζει την υπόθεση «καραμπινάτη θεσμική διαφθορά και διαπλοκή της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ» και υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη Βουλή και ενώπιον του Δικαστηρίου αποδεικνύουν τη λειτουργία συστήματος με δυνατότητες μαζικών παράνομων παρακολουθήσεων και υποκλοπών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία καταδεικνύουν επίσης ότι η δράση του «μαύρου βαν» ήταν σε γνώση αρχών και αξιωματούχων του κράτους.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η ποινική δίωξη των πρωταγωνιστών ανεστάλη από τη Νομική Υπηρεσία με επίκληση ενός ακαθόριστου «δημόσιου συμφέροντος», ενώ σημειώνει ότι, αφού η Νομική Υπηρεσία έκλεισε την πόρτα στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο Γενικός Εισαγγελέας επανήλθε για να δηλώσει ότι η υπόθεση έχει λήξει.

«Με δύο λόγια, όσοι είχαν την ευθύνη και την υποχρέωση να προστατεύσουν το κράτος δικαίου, μετατράπηκαν σε θεματοφύλακες της αδράνειας και της συγκάλυψης», αναφέρει.

Ο κ. Στεφάνου θέτει σειρά ερωτημάτων, διερωτώμενος «ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο», γιατί μια τόσο σοβαρή υπόθεση παρακολουθήσεων και παράνομων υποκλοπών δεν διερευνάται μέχρι τέλους και γιατί εμποδίζεται η έρευνα για ενδεχόμενη εμπλοκή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, την οποία, όπως αναφέρει, είχε πρόθεση να διερευνήσει η Αρχή κατά της Διαφθοράς σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, διερωτάται γιατί το πόρισμα του ειδικού ερευνητή παραμένει στα συρτάρια, παρά τις συστάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ερεύνησε το σκάνδαλο.

Κατά τον ίδιο, τα ερωτήματα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αποκρύβονται πολλά γύρω από τη δράση του κατασκοπευτικού βαν, με «πρωταγωνίστρια τη Νομική Υπηρεσία». Προσθέτει ότι η σιωπή της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη είναι, κατά την έκφρασή του, «αποκαλυπτική της πολιτικής κάλυψης που παρέχει στους χειρισμούς της Γενικής Εισαγγελίας».

«Υπάρχει βαθιά κρίση θεσμών», αναφέρει ο κ. Στεφάνου.

Υπενθυμίζει ακόμη ότι, για την ίδια υπόθεση, με τους ίδιους πρωταγωνιστές και για παρόμοια αδικήματα, στην Ελλάδα επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ αναφέρει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τις αποφάσεις και τους χειρισμούς της Νομικής Υπηρεσίας.

«Αν δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί ανεξάρτητα, πλήρως και χωρίς παρεμβάσεις, τότε οφείλουν να παραιτηθούν», σημειώνει.

Ο κ. Στεφάνου προσθέτει ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αφήσει την υπόθεση «να πέσει στα μαλακά» και ότι θα θέσει ξανά το ζήτημα προς συζήτηση στη Βουλή, καθώς, όπως αναφέρει, πρόκειται για ζήτημα αξιοπιστίας των θεσμών, λειτουργίας του κράτους δικαίου, ασφάλειας του κράτους και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Το ΑΚΕΛ απαιτεί να ανοίξει ξανά η υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, να δημοσιοποιηθεί αμέσως το πόρισμα Ηλία Στεφάνου, να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και όλες οι ενδεχόμενες πολιτικές, κρατικές και άλλες διασυνδέσεις και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους ενέχονται στο σκάνδαλο του κατασκοπευτικού βαν.