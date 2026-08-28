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Την έναρξη της διαδικασίας για κλείσιμο του Πεδίου Βολής Τσερίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, σημειώνοντας ότι έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Μιλώντας στο «Πρωινό Δρομολόγιο» του ΡΙΚ, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι η απόφαση αφορά το Πεδίο Βολής Τσερίου, ενώ διαφορετική είναι, επί του παρόντος, η εικόνα για το Πεδίο Βολής Καλού Χωριού.

Όπως είπε, παρά το γεγονός ότι βασικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι η απομάκρυνση του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στο παρόν στάδιο.

Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στον εντοπισμό δύο βλημάτων στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Αγία Άννα.

Όπως σημείωσε, είναι φυσιολογικό να υπάρχει ανησυχία μεταξύ των πολιτών, ωστόσο εξέφρασε την άποψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές, καθώς δεν είναι ασυνήθιστο σε Πεδία Βολής να εντοπίζονται βλήματα που δεν έχουν εκραγεί.

Τόνισε, πάντως, ότι στόχος θα πρέπει να είναι ο μηδενισμός τέτοιων περιστατικών και η καταστροφή των μη εκραγέντων βλημάτων μετά την ολοκλήρωση κάθε άσκησης.

Υπενθύμισε επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος εντός των Πεδίων Βολής και σημείωσε ότι έχει αποφασιστεί η τοποθέτηση σκοπιάς σε 24ωρη βάση στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού.

Στο Υπουργικό το θέμα του νέου Υπαρχηγού της ΕΦ

Ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε και στο θέμα της ηγεσίας της Εθνικής Φρουράς, ανακοινώνοντας ότι το ζήτημα του νέου Υπαρχηγού θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το Σάββατο, 29 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο θα κληθεί είτε να αποφασίσει την παραμονή του νυν Υπαρχηγού, Αντιστράτηγου Νεόφυτου Παχουλίδη, είτε να επιλέξει έναν εκ των δύο Ελληνοκύπριων υποστρατήγων, Χάρη Γεωργίου και Ανδρέα Χαραλάμπους.

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