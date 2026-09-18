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Ολοένα και περισσότερο συγκλίνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας με τις προβλέψεις του υφυπουργού Τουρισμού, αναφορικά με τις αφίξεις για το 2026, γεγονός που δείχνει ότι στο τέλος του έτους το αποτέλεσμα δεν αναμένεται να παρουσιαστεί πολύ διαφορετικό.

Ο τουριστικός κλάδος φαίνεται να έχει μπει για τα καλά σε πορεία ομαλότητας, μετά τα γεγονότα του Μαρτίου, αλλά και την ευρύτερη αναταραχή στην περιοχή μας. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα δεν είναι μόνο θετικά και δεν επιτρέπεται εφησυχασμός.

Μείωση οκταμήνου

Ειδικότερα, οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο 2026 ανήλθαν σε 581.880, σε σύγκριση με 602.026 τον Αύγουστο 2025, σημειώνοντας μείωση 3,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.820.649 σε σύγκριση με 3.034.155 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 7,0%.

Υπενθυμίζεται ότι οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο είχαν ανέλθει σε 582.754 σε σύγκριση με 589.116 τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας μείωση 1,1%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου, οι αφίξεις τουριστών είχαν ανέλθει σε 2.238.769, σε σύγκριση με

2.432.129 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 8,0%.

Όπως προκύπτει, το αποτέλεσμα ανά μήνα κρίνεται αρνητικό, καθώς η μείωση του Ιουλίου ήταν 1,1%, ενώ η μείωση για τον Αύγουστο ανήλθε στο 3,3%. Από την άλλη, η ετήσια επίδοση έχει βελτιωθεί. Το εφτάμηνο η μείωση ήταν 8%, ενώ το οκτάμηνο 7%.

Καμπανάκι από αγορές

Το στοιχείο ωστόσο που χτυπά καμπανάκι αναφορικά με τις τουριστικές αφίξεις είναι η μείωση που καταγράφεται από τις περισσότερες αγορές. Όπως δείχνει ο σχετικός πίνακας της Στατιστικής, σε σύνολο 15 αγορών, συν η κατηγορία «άλλες χώρες», οι 14 καταγράφουν μείωση και μόνο δύο αύξηση.

Συγκεκριμένα, ανοδικά κινούνται οι αγορές του Ισραήλ και της Νορβηγίας, ενώ όλες οι υπόλοιπες έχουν αρνητικό πρόσημο. Η αύξηση από το Ισραήλ τον Αύγουστο του 2026 είναι 28,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ από τη Νορβηγία είναι 1,4%.

Οι μεγάλες μας αγορές, σημείωσαν μείωση στις αφίξεις τον μήνα Αύγουστο, στοιχείο που όπως έχουμε προαναφέρει θα πρέπει να κτυπήσει καμπανάκι.

Ειδικότερα, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μειωμένες κατά 8% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, από τη Γερμανία η μείωση ήταν 6,7% και από την Πολωνία 12,5%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε από τη Γαλλία με 46%. Από 15.663 τουρίστες τον Αύγουστο του 2025, ο αριθμός μειώθηκε στις 8.453 τον Αύγουστο του 2026.

Αύξηση θέσεων από Γαλλία

Στο μεταξύ, σημαντική άνοδος αναμένεται να καταγραφεί το 2027 όσον αφορά στις αφίξεις από την γαλλική αγορά, καθότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την αύξηση του προσφερόμενου αριθμού αεροπορικών θέσεων.

Ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, στα πλαίσια της παρουσίας του στην IFTM Top Resa, μια από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες εκθέσεις τουρισμού που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Παρίσι, πραγματοποίησε αριθμό συναντήσεων με παράγοντες της βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων την τεράστια σημασία της Γαλλίας για τον κυπριακό τουρισμό.

Σε γραπτή δήλωση του, επισημαίνει ότι «η γαλλική αγορά είναι αναμφίβολα εξαιρετικά σημαντική για τον τουρισμό της χώρας μας.

Είναι μία αγορά που επανεμφανίστηκε ουσιαστικά στη χώρα μας μόλις πριν από λίγα χρόνια, και θεωρώ ότι μπορεί να μεγαλώσει περαιτέρω με το πέρασμα των ετών. Πρόκειται για μία αγορά που έχει τα δικά της πολύ ξεχωριστά χαρακτηριστικά, και που αξίζει ολιστικής εξειδικευμένης προσέγγισης, από το σύνολο του τουριστικού γίγνεσθαι. Ως κυβέρνηση αναχωρούμε ικανοποιημένοι από το Παρίσι, καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο ότι βελτιώνεται σημαντικά η αεροπορική συνδεσιμότητα Γαλλίας – Κύπρου, που αποτελεί και βασικό προαπαιτούμενο για την περαιτέρω άνοδο της αγοράς».