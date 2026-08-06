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Σημαντικές διαφορές στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων μεταξύ των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων καταγράφουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Ιούνιο του 2026.

Στα μικρά επιχειρηματικά δάνεια, η απόκλιση μεταξύ του υψηλότερου και του χαμηλότερου επιτοκίου φτάνει τις 3,60 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, οι καταθέτες στην Κύπρο εξακολουθούν να λαμβάνουν αισθητά χαμηλότερες αποδόσεις από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, τόσο στις καταθέσεις νοικοκυριών όσο και στις καταθέσεις επιχειρήσεων.

Στις προθεσμιακές καταθέσεις νοικοκυριών διάρκειας έως ενός έτους, το μέσο επιτόκιο στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 1,42%, έναντι 2,03% στην Ευρωζώνη.

Την υψηλότερη απόδοση προσέφερε η Ancoria Bank με 1,66% και ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) με 1,64%, η Eurobank Limited με 1,51%, η Alpha Bank Cyprus με 1,39% και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 1,35%.

Χαμηλότερα επιτόκια κατέγραψαν η Société Générale Bank Cyprus με 1,12%, η Τράπεζα Κύπρου με 0,96% και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 0,84%.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν οι προθεσμιακές καταθέσεις μη χρηματοδοτικών εταιρειών. Το μέσο επιτόκιο στην Κύπρο ανήλθε στο 1,41%, έναντι 2,19% στην Ευρωζώνη.

Η Alpha Bank Cyprus προσέφερε το υψηλότερο επιτόκιο, στο 2,05%, και ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) με 1,73%, η Ancoria Bank με 1,60%, η Eurobank Limited με 1,43% και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 1,27%.

Το επιτόκιο της Τράπεζας Κύπρου διαμορφώθηκε στο 1,16%, της Société Générale Bank Cyprus στο 0,99% και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης στο 0,43%.

Στα νέα στεγαστικά δάνεια, ανεξαρτήτως της αρχικής περιόδου προσδιορισμού του επιτοκίου, ο κυπριακός μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 3,28%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 3,51% της Ευρωζώνης.

Το χαμηλότερο στεγαστικό επιτόκιο καταγράφηκε στην Alpha Bank Cyprus, στο 2,71%. Το υψηλότερο επιτόκιο κατέγραψε η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 4,15%.

Ακολούθησαν ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 3,36%, η Ancoria Bank με 3,35%, η Société Générale Bank Cyprus και η Τράπεζα Κύπρου με 3,28% η καθεμία και η Eurobank Limited με 3,18%.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται στα επιχειρηματικά δάνεια έως €1 εκατ., όπου το μέσο επιτόκιο στην Κύπρο ανήλθε στο 4,16%.

Η Banque SBA κατέγραψε το υψηλότερο επιτόκιο, στο 7,17%, και ακολούθησαν η Société Générale Bank Cyprus με 5,39%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) με 4,44%, η Τράπεζα Κύπρου με 4,31% και η Ancoria Bank με 4,17%.

Η Eurobank Limited κατέγραψε επιτόκιο 3,99%, ενώ το χαμηλότερο προσέφερε η Alpha Bank Cyprus με 3,57%.