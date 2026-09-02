Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Leptos Estates, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο, εξασφάλισε την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index™.

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, τη συνεργασία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η Leptos Estates στη δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, η οποία προάγει την ομαδικότητα, την επαγγελματική εξέλιξη και τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work® Κύπρου, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η πιστοποίηση της Leptos Estates ως Great Place to Work® αποτελεί σημαντική αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκτιμώνται, υποστηρίζονται και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται. Οι οργανισμοί που επενδύουν στους ανθρώπους τους δημιουργούν μια ισχυρή βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και επιτυχία. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει η Leptos Estates στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης, σεβασμού και συνεργασίας.»

Εκ μέρους της Leptos Estates, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Πάρις Γαβριήλ, δήλωσε:

Η πιστοποίηση της Leptos Estates ως Great Place to Work® αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, γιατί προέρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους μας και αποτυπώνει τη δική τους εμπειρία μέσα στην εταιρεία. Για εμάς, ένα πραγματικά καλό εργασιακό περιβάλλον δεν δημιουργείται μόνο μέσα από πολιτικές και πρακτικές, αλλά μέσα από τις σχέσεις εμπιστοσύνης, τον σεβασμό και τη συνεργασία που καλλιεργούμε καθημερινά.

Η Leptos Estates έχει διαγράψει μια πορεία περισσότερων από 65 χρόνων, και πίσω από αυτή την πορεία βρίσκονται διαχρονικά οι άνθρωποί της. Η γνώση, η εμπειρία και η συνεργασία των ομάδων μας αποτελούν βασικό μέρος της δύναμης και της εξέλιξής μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η μέχρι σήμερα πορεία μας έλαβε την σημαντική αυτή αναγνώριση και προσβλέπουμε ότι η συμμετοχή μας θα μας βοηθήσει εξελιχθούμε ακόμα περαιτέρω συνεχίζοντας να ακούμε, να εξελισσόμαστε και να βελτιώνουμε το περιβάλλον στον οργανισμό μας ώστε κάθε εργαζόμενος να μπορεί να αισθάνεται ότι αναγνωρίζεται, ότι ανήκει και ότι έχει τη δυνατότητα να προχωρά μπροστά.

Η πιστοποίηση ως Great Place to Work® αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας, και μας βοηθά να ενισχύσουμε περαιτέρω την κουλτούρα που μας έφερε μέχρι εδώ. Με αυτή τη φιλοσοφία θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον της Leptos Estates, μαζί με τους ανθρώπους μας.

Λίγα λόγια για την Leptos Estates :

Η Leptos Estates, με περισσότερα από 65 χρόνια παρουσίας, πρωτοπόρος στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο, βρίσκεται στην κορυφή του κλάδου με διεθνές δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε 75 χώρες. Με έμφαση στην ποιότητα, τον σύγχρονο σχεδιασμό και την επιλογή προνομιακών τοποθεσιών, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 350 αναπτύξεις στην Κύπρο και την Ελλάδα, προσφέροντας κατοικίες και άλλα έργα υψηλών προδιαγραφών σε περισσότερους από 25.000 ιδιοκτήτες. Με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο γης σε προνομιακές τοποθεσίες και με επίκεντρο την ποιότητα, την επαγγελματική εξυπηρέτηση και τη δημιουργία αξίας, η Leptos Estates συνεχίζει με σταθερά βήματα την πορεία ανάπτυξης και εξέλιξής της.