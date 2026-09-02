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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Τετάρτης, επεκτείνοντας το ισχυρό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά αργού.

Το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 0,8%, στα $95,40 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 75 σεντς. Το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate κερδίζει 44 σεντς ή 0,5% και διαμορφώνεται στα $90,66 το βαρέλι.

Τα δύο συμβόλαια είχαν ενισχυθεί κατά περισσότερα από $4 την Τρίτη. Για το Brent επρόκειτο για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 24 Ιουλίου και για το WTI από τις 23 Ιουλίου.

Νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η άνοδος των τιμών ακολούθησε τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιορίζοντας τις προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, προκαλώντας την αντίδραση της Τεχεράνης. Πρόκειται για τη σοβαρότερη κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών εδώ και εβδομάδες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα περιορίσουν περαιτέρω τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, από τα Στενά διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως. Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τη δίοδο για την εμπορική ναυτιλία, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις διεθνείς ροές αργού.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επανέφεραν στο επίκεντρο τους κινδύνους για την περιφερειακή προσφορά πετρελαίου», ανέφεραν αναλυτές της ING, σημειώνοντας ότι η αυξημένη ένταση απειλεί πλέον τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία με βαλλιστικούς πυραύλους, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσαν μεγάλο αριθμό απωλειών στις αμερικανικές δυνάμεις.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν.

Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά του αναχαίτισε 10 από τους 13 βαλλιστικούς πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής αμερικανικές απώλειες από τις επιθέσεις. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε, από την πλευρά του, ότι οι ένοπλες δυνάμεις του αντιμετώπιζαν εχθρική δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η νέα ανταλλαγή επιθέσεων ακολούθησε την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών το Σαββατοκύριακο, στην πρώτη αντίστοιχη κλιμάκωση από τον Ιούλιο.

Παράλληλα, δύο δεξαμενόπλοια που είχαν αναχωρήσει από τα Στενά του Ορμούζ δέχθηκαν επιθέσεις τη Δευτέρα, προκαλώντας νέες διαταραχές στις μεταφορές και ωθώντας τους επενδυτές να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές και διαδρομές προμήθειας.

«Η αγορά πετρελαίου δεν αποτιμά πλέον μόνο τον κίνδυνο του πολέμου· αποτιμά όλο και περισσότερο το κόστος ενός πολέμου χωρίς λύση», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγορών στην Phillip Nova.

Όπως σημείωσε, μέχρι να υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαρκή επίλυση της σύγκρουσης και να αποκατασταθούν οι κανονικές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του αργού αναμένεται να παραμείνει υψηλό.

Πτώση στα αμερικανικά αποθέματα

Πρόσθετη στήριξη στις τιμές προσφέρει η μείωση των αποθεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου παγκοσμίως.

Τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 2,6 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 28 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του American Petroleum Institute που επικαλούνται πηγές της αγοράς.

Τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχώρησαν κατά 265.000 βαρέλια.

Η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων ενισχύει περαιτέρω τις τιμές, σε μια αγορά που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και ανησυχίες για την ασφάλεια των διεθνών ενεργειακών ροών.

Capital.gr