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Η Ρωσία φέρεται να παρέχει μυστική υποστήριξη στο Ιράν για την ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων Κρουζ, οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικούς, πιθανότατα προορίζονται για πλήγματα εναντίον πλοίων και χερσαίων στόχων.

Την αποκάλυψη κάνουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Το πρόγραμμα, με την κωδική ονομασία C430L, ξεκίνησε το 2023 και οργανώθηκε από τη ρωσική κρατική εταιρεία εξαγωγής όπλων Rosoboronexport, σε συνεργασία με την εταιρεία NPO Mashinostroyenia, η οποία τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, ανέφεραν οι FT.

Αξιωματούχοι του ρωσικού φορέα εξαγωγής όπλων και ανώτερα στελέχη μηχανικοί της NPO Mashinostroyenia ταξίδεψαν επανειλημμένα στο Ιράν κατά τη διάρκεια του 2023, σύμφωνα με τους FT.

Μεταξύ των μηχανικών που πραγματοποίησαν αυτά τα ταξίδια ήταν ο Αλεξάντερ Νεταργκάτσεφ , επικεφαλής σχεδιαστής πυραύλων εκτόξευσης από τη θάλασσα και συστημάτων πυραύλων Κρουζ, ο Αλεξάντερ Τσεμπάκοφ, επικεφαλής του τμήματος σχεδιασμού μονάδων πρόωσης με ατμοσφαιρική αναρρόφηση της NPO Mashinostroyenia και ειδικός στην υπερηχητική πρόωση τύπου ramjet για πυραύλους Κρουζ και ο Γιούρι Προκχορτσούκ, επικεφαλής του τμήματος αεροδυναμικής και βαλλιστικής.

Οι FT πληροφορήθηκαν επίσης ότι ο Βλαντισλάβ Κουζμίτσεφ, επικεφαλής του τμήματος αμυντικών τεχνολογιών και διαστήματος της Rosoboronexport, συνόδευσε την αντιπροσωπεία στο τρίτο ταξίδι της στο Ιράν και στη συνέχεια διαπραγματεύτηκε τη σύμβαση για το πρόγραμμα C430L με την ιρανική πλευρά.

Σε αλληλογραφία του Απριλίου του 2025 που περιήλθε σε γνώση της εφημερίδας η Rosoboronexport πρότεινε την αποστολή αντιπροσωπείας Ρώσων ειδικών στο Ιράν και ζήτησε από την Τεχεράνη να απαντήσει στα ερωτήματα των μηχανικών πριν από το ταξίδι.

«Συχνά, όταν γίνεται λόγος για μεταφορά τεχνολογίας, το μυαλό πηγαίνει αποκλειστικά στην αποστολή σχεδιαγραμμάτων, εξαρτημάτων ή ολόκληρων πυραύλων», δήλωσε στους FT ο Φαμπιάν Χιντζ, ειδικός σε θέματα ιρανικών πυραύλων και ανώτερος αναλυτής στον οργανισμό Conflict Armament Research ο οποίος ασχολείται με την ιχνηλάτηση οπλικών συστημάτων. «Ωστόσο, η μετάβαση ενός μηχανικού με πολυετή εμπειρία —ακόμη και ηλικίας 60 ετών— προκειμένου να επιλύσει προβλήματα αξιοποιώντας τις γνώσεις του, είναι εξαιρετικά πολύτιμη».

Τι είπαν Πεζεσκιάν – Πούτιν

Σημειώνεται ότι την Τρίτη (1/9), ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τη στάση της Μόσχας απέναντι στον πόλεμο που αφορά το Ιράν και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα, δηλώνοντας ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη μπορούν από κοινού να αντισταθούν στις κινήσεις των ΗΠΑ.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Πεζεσκιάν ότι η Μόσχα στέκεται αλληλέγγυα στον ιρανικό λαό στον αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων του.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία και το Ιράν θα διατηρήσουν τις οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις, παρά το τρέχον στρατιωτικό και πολιτικό περιβάλλον.

«Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, καταβάλλουμε προσπάθειες να σας παρέχουμε την αναγκαία βοήθεια –όπως έχουμε συζητήσει– και σας προμηθεύουμε με βασικά αγαθά», ανέφερε ο Πούτιν.

Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Από την πλευρά του, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν κυρώσεις «όποτε το επιθυμούν», κατηγορώντας τες για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για πράξεις επιθετικότητας.

Όπως είπε, η Ρωσία και το Ιράν θα βρουν τρόπους να παρακάμψουν τις αμερικανικές κυρώσεις.

«Μέσα από πλαίσια όπως ο SCO και άλλοι οργανισμοί, μπορούμε να παρακάμψουμε τα μονομερή μέτρα και να συνεργαστούμε σε πολυμερή βάση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

CNN.gr