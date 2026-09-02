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Στους 1.114 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ από την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα που ακολούθησε την προηγούμενη εβδομάδα κοντά στα σύνορα με την Κίνα, ενώ 3.916 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αρχής διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Στο μεταξύ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας κάνουν λόγο για 16 νεκρούς στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Συνολικά από την καταστροφή έχουν χάσει τη ζωή τους 1.130 άνθρωποι και 4.462 αγνοούνται.

Όμως σήμερα οι αρχές του Νεπάλ επεσήμαναν ότι μειώνονται οι ελπίδες να εντοπιστούν και άλλοι επιζώντες, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια που προκάλεσε τεράστια κατολίσθηση και πλημμύρα.

«Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται», δήλωσε ο Φανίντρα Πάουντελ, ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (NEOC). «Προσευχόμαστε και ελπίζουμε», πρόσθεσε.

Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες μεταξύ των εργατών που έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες πολλών υδροηλεκτρικών σταθμών, οι οποίες διαθέτουν χώρους για την παραμονή ανθρώπων, εξήγησε ο Ράζα Ραμ Μπάσνετ εκπρόσωπος του στρατού.

The Tunnel Rescue team from India carried forward its work in Chilime, in coordination with Nepali Army, even in face of extremely restricted access space, terrain limitations including a swamp like marshy tunnel floor. They used improvised floats to explore deep into the… pic.twitter.com/w4ssUE0BK2 — Naveen Srivastava, Ambassador of India in Nepal (@navsri6619) September 1, 2026

Οι αρχές του Νεπάλ έχουν ανακοινώσει ότι 279 άνθρωποι έχουν διασωθεί από εργοτάξια υδροηλεκτρικών σταθμών αλλά τουλάχιστον άλλοι 639 εξακολουθούν να αγνοούνται, κάποιοι από τους οποίους πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες.

Nepal Army conducts rescue and relief operations at Dhunge camp in Rasuwa. pic.twitter.com/nHG8S3USq4 — News Arena India (@NewsArenaIndia) September 2, 2026

Αποκατάσταση

«Με δεδομένη τη φύση της καταστροφής και την περιοχή που επλήγη από την πλημμύρα, καθώς περνούν οι ημέρες υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να υπάρχουν επιζώντες», σχολίασε ο Μπινόζ Μπάσνετ, απόστρατος στρατηγός που επέβλεψε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τον σεισμό του 2015, όταν σκοτώθηκαν περίπου 9.000 άνθρωποι.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ επεσήμανε ότι πλέον οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση.

«Η κυβέρνηση επικεντρώνεται τώρα στην αποκατάσταση, ενώ παράλληλα εργάζεται για την προστασία των ζωών των ανθρώπων στις πληγείσες περιοχές και παρέχει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική συμβουλευτική», ανέφερε ο Σαχ σε μια ανάρτησή του αργά χθες βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κατολίσθηση έχει αφήσει πίσω της 2,2 εκατ. τόνους συντριμμιών, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP).

«Η ποσότητα των συντριμμιών μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες καθώς καθαρίζουν τα σπίτια, τους δρόμους και τους δημόσιους χώρους και αρχίζουν την ανοικοδόμηση», σημείωσε.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντιζαρίκ δήλωσε ότι οι οργανώσεις αρωγής «ανησυχούν πολύ» για τους αυξανόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία λόγω του συνωστισμού στα καταφύγια, του μολυσμένου νερού και των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές υγείας. Η ανησυχία είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες και τα παιδιά στη διάρκεια της εποχής των μουσώνων.

Περίπου 3.900 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και σχεδόν 3.500 ζουν σε 27 καταυλισμούς εκτοπισμένων στις πλέον πληγείσες περιοχές, τη Νουουακότ και τη Ρασουούα, σύμφωνα με τον Ντιζαρίκ.

Από την πλευρά του ο Νεπαλέζος πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τα μέτρα επιτήρησης και αντιμετώπισης για την πρόληψη πιθανών κρουσμάτων ασθενειών στις πληγείσες περιοχές.

skai.gr