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Από τη μια οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να επωφελούνται για άλλους δυόμισι μήνες τον μειωμένο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα αλλά, από την άλλη, έχουν να αντιμετωπίσουν τις πολύ σημαντικές αυξήσεις -στα καύσιμα αλλά και σε πολλά προϊόντα του λιανικού εμπορίου και δη τροφίμων- που φέρνει μήνα με τον μήνα ο αυξημένος πληθωρισμός. Επιπλέον, επισημοποιήθηκε χθες στη Βουλή ότι από το 2028 οι τιμές των καυσίμων θα ανέβουν σημαντικά λόγω εναρμόνισης με ενωσιακή Οδηγία που αφορά τη χρήση ΑΠΕ στα καύσιμα κίνησης και αερομεταφορών.

Ειδικότερα, οι τιμές των καυσίμων θα συνεχίσουν τουλάχιστο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2026 να είναι χαμηλότερες κατά 8,33 σεντ το λίτρο. Το μέτρο, που είναι σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο, θα έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο θα παραταθεί για άλλες δέκα εβδομάδες. Σχετικό νομοσχέδιο θα εγκριθεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το συγκεκριμένο μέτρο περιλαμβανόταν στα οκτώ μέτρα που έλαβε τον Απρίλιο του ’26 η Κυβέρνηση για στήριξη της πραγματικής οικονομίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2027 θα εφαρμόζεται ο μειωμένος ΦΠΑ 5% στον ηλεκτρισμό για όλους τους οικιακούς καταναλωτές, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 θα είναι σε ισχύ ο μηδενικός ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Η εναρμόνιση

Ανεξαρτήτως της εξέλιξης γύρω από τον αυξανόμενο ρυθμό διόγκωσης του πληθωρισμού το επόμενο διάστημα, για το 2028 αναμένονται οι πρώτες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων λόγω της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει πρόσμιξη βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης. Δηλαδή, αυξήσεις ανεξάρτητα από άλλες αυξομειώσεις τιμών στη βάση της διακύμανσης της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Κατά τη συζήτηση χθες του εναρμονιστικού νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Κυριάκος Ιορδάνου, ανέφερε πως η εναρμόνιση θα επιφέρει κόστος στα καύσιμα. Η τιμή προβλέπεται να αυξηθεί αρχικά κατά 2,5 σεντ το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο η αύξηση θα είναι 7 σεντ το λίτρο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ενέργειας, η Κύπρος έχει αποδεχθεί τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές και, αντί 14,5% που ισχύει για τα υπόλοιπα κράτη μέλη, θα μειώσει τις εκπομπές κατά 11,5%.

Για μείωση των επιπτώσεων από τις αυξήσεις στα καύσιμα, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αντισταθμιστικά μέτρα για τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά και τις ευάλωτες ομάδες, ύψους €174 εκατ., για την περίοδο 2027-2030. Ποσό €131 εκατ. θα προέλθει από ευρωπαϊκούς πόρους και €43 εκατ. από εθνικούς πόρους. Τα σχέδια χορηγιών αναμένεται να αρχίσουν το 2027.

Τα αντισταθμιστικά μέτρα αφορούν τις μεταφορές και τις υποδομές, ενώ θα εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της συγκοινωνιακής φτώχειας θα προωθηθούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.