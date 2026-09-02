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Οι προετοιμασίες για τη μεγάλη ετήσια εκδήλωση της όπερας, την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο, δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το φημισμένο Μεσαιωνικό Κάστρο στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων, κλειστό για το κοινό θα παραμείνει το μνημείο από σήμερα, Τετάρτη, μέχρι και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Κάστρου οφείλεται στις προετοιμασίες για την διοργάνωση του Pafos Aphrodite Festival το διήμερο 4 και 5 Σεπτεμβρίου, διευκρινίζεται.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται στο κοινό για την όποια ταλαιπωρία ενδέχεται να προκληθεί στους επισκέπτες λόγω του προσωρινού κλεισίματος.