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Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλία Μυριάνθους, οι διαδικασίες για την οριστικοποίηση της χωροθέτησης και την έναρξη των κατασκευαστικών έργων για το νέο καταφύγιο αδέσποτων ζώων της επαρχίας Πάφου, τρέχουν πλέον με πολύ γοργό ρυθμό. Η προσωπική εμπλοκή του πάφιου νέου Επιτρόπου και οι συνεχείς επαφές του με τοπικούς φορείς δίνουν το στίγμα της προτεραιότητας με την οποία αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα και αίσθηση των αρμοδίων τοπικών φορέων είναι ότι το όλο θέμα θα έχει ευτυχή κατάληξη τους επόμενους μήνες.

Το θέμα αντιμετωπίζεται κατά προτεραιότητα, δήλωσε στον «Φ» και ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, λόγω της έλλειψης κατάλληλου χώρου μέχρι τώρα και της έκτασης που λαμβάνει το πρόβλημα ολοένα και περισσότερο.

Οι προσπάθειες συγκεκριμενοποιήθηκαν από τον περασμένο Μάιο, με την πρώτη σύσκεψη που έγινε τότε στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου με τη συμμετοχή των τεσσάρων Δημάρχων της επαρχίας Πάφου, εκπρόσωπου της Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου, της τέως Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνίας Θεοδοσίου, καθώς επίσης και των Νατάσας Μιχαηλίδου και Αλέξανδρου Οριέττα, της φιλοζωικής οργάνωσης Simba Animal Aid.

Τόσο στην εν λόγω σύσκεψη, όσο και στις επαφές που ακολούθησαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Ηλία Μυριάνθους, επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας Πάφου.

Ο Δημαρχεύων Πάφου επανέλαβε στον «Φ» την βούληση να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το καταφύγιο να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027.