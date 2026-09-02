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Η ΖΩΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 19 ετών, απουσιάζει από την οικία της, στη Σωτήρα, από την 1η Σεπτεμβρίου, 2026

Η 16χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,57μ. περίπου, με καστανόξανθα ίσια μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Δερύνειας, στο τηλέφωνο 23803260 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.