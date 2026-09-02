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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 75χρονης γυναίκας, η οποία εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν με συγγενικά της πρόσωπα χθες βράδυ στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ίχνη της ηλικιωμένης γυναίκας χάθηκαν όταν οι συγγενεός της ετοιμάζονταν για αναχώρηση από το σημείο στο οποίο βρίσκονταν. Τότε αντιλήφθηκαν ότι 75χρονη δεν ήταν μαζί τους και κατάγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και οργανώθηκε επιχείρηση αναζήτησης από την Αστυνομία, με τη συνδρομή της Πολιτικής Άμυνας. Η γυναίκα εντοπίστηκε τελικά αργά το βράδυ, σε σημείο στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Πάφου και ειδικότερα σε κυκλικό κόμβο του δρόμου.

Μετά τον εντοπισμό της, η 75χρονη, που ήταν καλά στην υγεία της, μεταφέρθηκε και παραδόθηκε στους οικείους της και η επιχείρηση αναζήτησης έλαβε τέλος.