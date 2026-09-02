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Σημαντική ανάκαμψη στους πληθυσμούς της πέρδικας και του λαγού καταγράφουν οι πρόσφατες καταμετρήσεις της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, σε μια εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς και τα δύο είδη παρουσίαζαν τα προηγούμενα χρόνια καθοδική πορεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθυσμός της πέρδικας εμφανίζεται αυξημένος κατά 25%, σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ ο πληθυσμός του λαγού παρουσιάζει αύξηση 10%.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από περίοδο κατά την οποία η πέρδικα κατέγραφε πτωτική τάση για περίπου πέντε χρόνια και ο λαγός για τρία χρόνια. Η Υπηρεσία εκτιμά ότι σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγική επιτυχία των δύο ειδών διαδραμάτισαν οι καιρικές συνθήκες από τον Ιανουάριο του 2026, ιδιαίτερα οι αυξημένες βροχοπτώσεις, αλλά και η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην κοπή των σανών.

Αντίθετη είναι η εικόνα για τη φάσα, καθώς οι ίδιες καιρικές συνθήκες φαίνεται πως δεν ευνόησαν την αναπαραγωγή της, λόγω του διαφορετικού τρόπου φωλεοποίησης του είδους. Ο πληθυσμός της φάσας παρουσιάζει φέτος μείωση κατά 22%.

Η συγκεκριμένη μείωση, ωστόσο, δεν θεωρείται από την Υπηρεσία ανησυχητική, καθώς κατά τα τελευταία 20 χρόνια ο πληθυσμός της φάσας ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η μακροχρόνια αυτή αύξηση συνδέεται με την προσαρμοστικότητα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο είδος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τον πληθυσμό της αλεπούς, ο οποίος καταγράφει αύξηση 35% σε σχέση με την προηγούμενη καταμέτρηση.

Η παρουσία της αλεπούς αποτελεί εκ φύσεως περιοριστικό παράγοντα για τους πληθυσμούς των θηραμάτων, αλλά και για άλλα είδη που φωλεοποιούν σε Αλυκές, υγροτόπους και περιοχές του δικτύου Natura.

Στο πλαίσιο των φετινών καταμετρήσεων, και μετά από σχετική ερώτηση που τέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δόθηκαν επίσης οδηγίες ώστε να καταγράφονται οι μη δεσποζόμενοι σκύλοι και γάτοι, οι οποίοι επίσης θεωρούνται παράγοντας που επηρεάζει τους πληθυσμούς των θηραμάτων.

Για τους γάτους πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση μόνο στην επαρχία Λάρνακας.

Τα στοιχεία από τις διαδρομές καταμέτρησης είναι χαρακτηριστικά. Στην επαρχία Πάφου καταγράφηκαν 70 λαγοί, 42 αλεπούδες και 44 αδέσποτοι σκύλοι.

Στην επαρχία Λάρνακας καταμετρήθηκαν 20 λαγοί, 27 αλεπούδες και 129 αδέσποτοι γάτοι.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας αναμένεται να συνεχίσει τη συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών, αξιολογώντας όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την άγρια πανίδα και λαμβάνοντας, όπου απαιτείται, τα προβλεπόμενα μέτρα στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας.