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Ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα προσέλκυσε η νέα έκδοση πράσινου ομολόγου της Eurobank, ύψους €600 εκατ., με τους ξένους επενδυτές να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου προσφορών.

Η συνολική ζήτηση πλησίασε τα €1,4 δισ., υπερκαλύπτοντας την έκδοση περίπου 2,5 φορές, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι από 65 επενδυτές. Η ισχυρή ανταπόκριση επέτρεψε στην τράπεζα να περιορίσει το πιστωτικό περιθώριο σε σχέση με την αρχική ενδεικτική προσφορά.

Οι Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) είναι σταθερού επιτοκίου και λήγουν στις 8 Σεπτεμβρίου 2033, ενώ παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης έναν χρόνο νωρίτερα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2032.

Το ετήσιο τοκομερίδιο καθορίστηκε στο 4,125%, με το πιστωτικό περιθώριο να διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης, από 125 μονάδες βάσης που ήταν η αρχική ενδεικτική τιμολόγηση.

Στους ξένους επενδυτές το 90%

Οι ξένοι επενδυτές αντιπροσώπευσαν περίπου το 90% του βιβλίου προσφορών, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για την έκδοση.

Το 27% κατανεμήθηκε σε επενδυτές από το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, το 23% στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 20% στη Γαλλία. Επενδυτές από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία κάλυψαν συνολικά το 11%.

Ως προς την κατηγορία των επενδυτών, το 54% κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 21% σε ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 17% σε τράπεζες και ιδιωτικές τράπεζες και το υπόλοιπο 8% σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και αντισταθμιστικά κεφάλαια.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Τα κεφάλαια της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια του Green Bond Framework 2026 της Eurobank.

Το πλαίσιο είναι ευθυγραμμισμένο με τις αρχές Green Bond Principles 2025 της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA).

Παράλληλα, η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για τη συνεχή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις MREL, οι οποίες αφορούν το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που οφείλουν να διατηρούν οι τράπεζες.

Ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays Bank Ireland, Commerzbank, HSBC Continental Europe, Natixis και Société Générale.

Capital.gr