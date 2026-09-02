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Η Medochemie Ltd, κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Κύπρο και ισχυρή διεθνή παρουσία, και η Theramir Ltd, βιοτεχνολογική εταιρεία εξειδικευμένη σε θεραπείες νέας γενιάς με βάση τα extracellular vesicle και mRNA, ανακοίνωσαν στρατηγική επενδυτική συμφωνία και συνεργασία, με στόχο την επιτάχυνση μιας νέας εποχής βιοτεχνολογίας και προηγμένης φαρμακευτικής παραγωγής στην Κύπρο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συνεργασία συνδυάζει την καθιερωμένη τεχνογνωσία της Medochemie στη φαρμακευτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων στείρων θεραπευτικών προϊόντων και τη διεθνή της εμβέλεια, με την εξειδίκευση της Theramir σε θεραπείες νέας γενιάς με βάση τα εξωκυττάρια κυστίδια και τα μικροRNA. Οι δύο εταιρείες θα στηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη ικανοτήτων Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP) για βιολογικές θεραπείες νέας γενιάς και την πορεία τους προς την κλινική ανάπτυξη.

Πέρα από την ενίσχυση του ερευνητικού προγράμματος της Theramir, η συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της βιοτεχνολογικής υποδομής της Κύπρου, τη διεύρυνση των τοπικών δυνατοτήτων στη βιοπαραγωγή νέας γενιάς και την ενίσχυση της θέσης της χώρας ως αναδυόμενου κόμβου καινοτομίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές.