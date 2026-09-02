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Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Toyota Gazoo Racing World Rally Team, κατακτώντας τη νίκη στο απαιτητικό Ράλι Παραγουάης με τους Sami Pajari και Marko Salminen. Για το νεαρό φινλανδικό πλήρωμα η επιτυχία είχε ιστορική σημασία, καθώς έγινε το πρώτο στην ιστορία του WRC που καταφέρνει να πετύχει τις τρεις πρώτες του νίκες σε τρεις διαδοχικούς αγώνες. Μετά τους θριάμβους στην Εσθονία και τη Φινλανδία, όπου η ταχύτητα ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας, στην Παραγουάη ο Pajari χρειάστηκε να δείξει διαφορετικές αρετές. Οι χωμάτινες ειδικές αποδείχθηκαν εξαιρετικά απαιτητικές που καταπόνησαν αυτοκίνητα και ελαστικά.

Ο αγώνας μόνο εύκολα δεν ξεκίνησε για τον Pajari. Έπειτα από διαρροή νερού στην πρώτη ειδική της Παρασκευής βρέθηκε μέχρι και στην έβδομη θέση. Κατάφερε όμως να διαχειριστεί το πρόβλημα μέχρι το μεσημεριανό service και, όταν αυτό αποκαταστάθηκε πλήρως, άρχισε την αντεπίθεσή του. Εκμεταλλευόμενος και τα προβλήματα των αντιπάλων, ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα στην κορυφή. Το Σάββατο ο Φινλανδός απέδειξε ότι δεν βρισκόταν εκεί από τύχη. Οδήγησε γρήγορα αλλά, κυρίως, με την απαραίτητη ωριμότητα, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά του στα 24,1 δευτερόλεπτα. Τελικά πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με προβάδισμα 25,8 δευτερολέπτων, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό σερί τριών νικών.

2026 FIA World Rally Championship / Round 11 / Rally Paraguay 2026 / 26th – 30th August 2026 // Worldwide Copyright: TGR WRT / McKlein

Σημαντικό αγώνα έκανε και ο Elfyn Evans με τον Scott Martin. Παρότι βρέθηκε επικεφαλής την Παρασκευή, έχασε περίπου ένα λεπτό εξαιτίας ζημιάς σε ελαστικό και τελικά τερμάτισε τέταρτος, μόλις 5,1 δευτερόλεπτα μακριά από το βάθρο. Με τους επιπλέον βαθμούς από Power Stage και Super Sunday, ο Evans παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος, 20 βαθμούς μπροστά από τον Pajari, με τρεις αγώνες να απομένουν.

Ο Oliver Solberg, που ήταν ο πρώτος πρωτοπόρος του αγώνα, έχασε τέσσερα λεπτά στην τρίτη ειδική λόγω σβησίματος του κινητήρα και αλλαγής ελαστικού. Ανέκαμψε όμως μέχρι την πέμπτη θέση και κέρδισε την Power Stage. Ο Sébastien Ogier, παρά την εγκατάλειψη της Παρασκευής λόγω ζημιάς στην ανάρτηση και την επανεκκίνησή του, πήρε τη δεύτερη θέση στην Power Stage και τους πέντε βαθμούς του Super Sunday.

Ο θρίαμβος της Toyota συμπληρώθηκε στο WRC2, όπου το GR Yaris Rally2 πέτυχε το πρώτο του 1-2-3. Νικητής ήταν ο τοπικός Diego Domínguez, μπροστά από τους Gus Greensmith και Alejandro Galanti.

Μετά την Παραγουάη, η Toyota Gazoo Racing προηγείται στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με διαφορά 173 βαθμών, ενώ απομένουν διαθέσιμοι συνολικά 180. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα που φέρνει την Toyota μια ανάσα από ακόμη έναν παγκόσμιο τίτλο, την ώρα που ο Pajari εξελίσσεται στον νέο μεγάλο πρωταγωνιστή της ομάδας.

2026 FIA World Rally Championship / Round 11 / Rally Paraguay 2026 / 26th – 30th August 2026 // Worldwide Copyright: TGR WRT / McKlein

Τελική κατάταξη

1 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) 3h13m28.5s

2 Hayden Paddon/John Kennard (Hyundai i20 N Rally1) +25.8s

3 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +40.0s

4 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +45.1s

5 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) +2m57.0s

6 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +4m19.0s

7 Diego Domínguez/Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) +7m40.5s

8 Gus Greensmith/Jonas Andersson (Toyota GR Yaris Rally2) +8m03.2s

9 Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2) +10m23.0s

10 Taylor Gill/Daniel Brkic (Škoda Fabia RS Rally2) +10m36.9s

34 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +1h03m41.6s

Βαθμολογία Οδηγών

1 Elfyn Evans 216

2 Sami Pajari 196

3 Oliver Solberg 175

4 Takamoto Katsuta 160

5 Adrien Fourmaux 149

6 Sébastien Ogier 148

7 Thierry Neuville 129

8 Hayden Paddon 38

9 Josh McErlean 29

10 Esapekka Lappi 25

Βαθμολογία Κατασκευαστών

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 554

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 381

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 210

4 M-Sport Ford World Rally Team 138