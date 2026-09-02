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Τρία 24ωρα συμπληρώνονται σήμερα από τη φονική ανατροπή και βύθιση του επιβατικού πλοίου στα ανοικτά της Κερύνειας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των 20 αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους συγγενείς να αναμένουν σε κατάσταση απελπησίας τα νεότερα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στη δράση δύο πλοίων που έστειλε η Άγκυρα στα κατεχόμενα. Το TCG Işın, χρησιμοποιώντας προηγμένο σύστημα σόναρ και ρομποτικό υποβρύχιο όχημα, εντόπισε χθες ένα αντικείμενο σε βάθος περίπου 550 μέτρων, το οποίο εκτιμάται πως είναι το μοιραίο πλοίο. Από σήμερα, στις επιχειρήσεις θα συμμετάσχει και το TCG Alemdar, το οποίο διαθέτει τεχνολογία υποβρύχιας ανέλκυσης και αναμένεται να επιχειρήσει για την ανάσυρση πιθανών σορών που εκτιμάται ότι ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένες στο εσωτερικό του πλοίου.

Η διαδικασία που ακολουθείται

Το τουρκικό πλοίο διάσωσης και ρυμούλκησης TCG Işın, τουρκικής κατασκευής και εξοπλισμένο με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, έφθασε νωρίς χθες το πρωί στην περιοχή όπου βυθίστηκε το πλοίο και άρχισε τις επιχειρήσεις του. Ο κυβερνήτης του πλοίου, αντιπλοίαρχος Ουλάς Τζεσούρ, δήλωσε ότι στόχος είναι, με τη χρήση συστημάτων έρευνας, να προσδιοριστεί και να ταυτοποιηθεί η ακριβής θέση του ναυαγίου στον βυθό, στην περιοχή όπου εκτιμάται ότι βυθίστηκε το Filo Jet. Όπως ανέφερε, αφού επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του ναυαγίου, θα αρχίσουν οι επιχειρήσεις ανάσυρσης από το TCG Alemdar, ενώ με τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα θα πραγματοποιηθούν λεπτομερείς έρευνες και επιθεωρήσεις.

Οι προδιαγραφές του TCG Işın

Σύμφωνα με το CNN Turk, το TCG Işın είναι πλοίο διάσωσης που ναυπηγήθηκε εξ ολοκλήρου στην Κωνσταντινούπολη με εγχώρια μέσα και τέθηκε σε υπηρεσία το 2017. Έχει μήκος 68 μέτρα και πλάτος 14 μέτρα και έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εκτελεί επιχειρήσεις διάσωσης, ρυμούλκησης, κατάδυσης και υποβρύχιων επιχειρήσεων, καθώς και να παρέχει ιατρική υποστήριξη. Διαθέτει επίσης Ατμοσφαιρικό Σύστημα Κατάδυσης (ADS), το οποίο χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους δύτες πρώτης κατηγορίας και επιτρέπει επιχειρήσεις σε βάθος έως 365 μέτρων. Το τηλεχειριζόμενο ρομποτικό σύστημα που καθελκύεται στη θάλασσα μπορεί να φθάσει σε βάθος έως και 3.000 μέτρων. Στο πλοίο υπάρχει ακόμη σταθερός θάλαμος υπερπίεσης δύο διαμερισμάτων, χωρητικότητας εννέα ατόμων, ο οποίος επιτρέπει τη θεραπεία δυτών που παρουσιάζουν καταδυτικές παθήσεις, με τη χρήση οξυγόνου και μειγμάτων αερίων υπό υψηλή πίεση.

Το πλοίο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό δυτών, με δυνατότητα εκτέλεσης επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τον καπετάνιο, πραγματοποιεί επιχειρήσεις διάσωσης με συστήματα που μπορούν να επιχειρούν έως τα 1.000 μέτρα, με ατμοσφαιρικό σύστημα κατάδυσης που μπορεί να φθάσει σε βάθος 365 μέτρων και με επανδρωμένες καταδύσεις έως τα 90 μέτρα. Αφού ταυτοποιηθεί το ναυάγιο, θα αρχίσουν επιχειρήσεις διάσωσης σε ιδιαίτερα μεγάλο βάθος, περίπου 500 μέτρων, ενώ με τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα θα πραγματοποιηθούν λεπτομερείς έρευνες και επιθεωρήσεις γύρω και πάνω από το ναυάγιο.

Στο TCG Alemdar οι ελπίδες των συγγενών

Μετά το TCG Işın, οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις στέλνουν στην Κερύνεια και το πλοίο διάσωσης TCG Alemdar, το οποίο διαθέτει τεχνολογία υποβρύχιας ανέλκυσης.

Το Alemdar αναμένεται να φθάσει σήμερα ανοικτά της Κερύνειας και, με τη συμμετοχή του στις επιχειρήσεις, θα καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο ναυάγιο και θα ενισχυθεί η τεχνική δυνατότητα για επιχειρήσεις διάσωσης και ανάσυρσης.

Τούρκοι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν το παρελθόν του πλοίου

Έξι εμπειρογνώμονες από την Τουρκία αναμένεται να εξετάσουν τις καταγγελίες και τις συζητήσεις γύρω από την κατάσταση του επιβατικού πλοίου που βυθίστηκε ανοικτά της Κερύνειας λίγο μετά την έναρξη του δρομολογίου του προς το Τασουτζού, και ειδικότερα τους ισχυρισμούς ότι ήταν κακοσυντηρημένο, ότι παρουσίαζε ελλείψεις στα έγγραφά του και ότι είχε «βεβαρημένο ιστορικό».

Ο λεγόμενος «υπουργός Μεταφορών» των κατεχομένων, Ερχάν Αρικλί, του οποίου το «υπουργείο» βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής ως αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση, ανακοίνωσε ότι έξι πλήρως εξουσιοδοτημένοι εμπειρογνώμονες από το τουρκικό Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών θα φθάσουν σήμερα στο νησί.

Η ομάδα των εξουσιοδοτημένων εμπειρογνωμόνων, η οποία θα μεταβεί στη Λευκωσία κατόπιν αιτήματος της τουρκοκυπριακής πλευράς, θα εξετάσει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν το καταμαράν και θα ετοιμάσει σχετική έκθεση.

Το λεγόμενο «υπουργείο Μεταφορών» ανακοίνωσε ότι η εταιρεία που διαχειριζόταν το πλοίο, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, είχε προσκομίσει πριν από τρεις μήνες, τον Ιούνιο του 2026, πιστοποιητικό καταλληλότητας και επιθεώρησης από τον Türk Loydu, τον τουρκικό οργανισμό επιθεώρησης και πιστοποίησης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο καπετάνιος, ο οποίος επίσης έχει δεχθεί κριτική, διέθετε άδεια πλοιάρχου που είχε εκδοθεί στην Ονδούρα και του επέτρεπε να κυβερνά πλοία χωρητικότητας έως 3.000 τόνων.

Για το 26 ετών πλοίο αναφέρεται ότι στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε ατύχημα, είχε υποστεί επισκευές και ότι υπήρχε έκθεση σύμφωνα με την οποία δεν μπορούσε να χρησιμοποιείται σε ανοικτές θάλασσες.

CNN Turk