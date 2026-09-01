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Τα ήδη εντυπωσιακά νεοκλασικά κτήρια που δίνουν τον μοναδικό σε παγκύπριο επίπεδο τόνο της αισθητικής και πολιτιστικής υπεροχής της Πάφου, γίνονται κόμη πιο εντυπωσιακά. Και αυτό, μετά την εφαμρογή από πλευράς της δημοτικής αρχής του προγράμματος καλλωπισμού και ανάδειξης των σπουδαίων αυτών αρχιτεκτονημάτων που ήδη συντείνουν στην αισθητική αναβάθμιση στην καρδιά της Πάφου.

Μιλώντας στον «Φ» για την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου της δημοτικής αρχής για την περαιτέρω αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πόλης, ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, επεσήμανε ότι στα πλαίσια αυτά, η ιστορική λέσχη «Ευσέβεια», που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο, έχει ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί εξωτερικά, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική της ταυτότητα και στην ιστορία της περιοχής. Η παρέμβαση αυτή, τόνισε, συνέβαλε σημαντικά στον ευπρεπισμό και την αισθητική αναβάθμιση της γειτονιάς.

Παράλληλα, επεσήμανε ο Δημαρχεύων Πάφου, γεγονός είναι και η ανακαίνιση του γειτονικού δημοτικού κτηρίου, το οποίο παρουσιάζει αρχιτεκτονική ομοιότητα με την «Ευσέβεια». Το κτήριο, ιδιοκτησίας του Δήμου Πάφου, αναβαθμίζεται πλήρως ώστε να στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους δημότες, αναφέρει.

Με σχέδιο, υπευθυνότητα και σεβασμό στην ιστορία της πόλης, ο Δήμος Πάφου επενδύει καθημερινά στην αναβάθμιση της δημοτικής περιουσίας και στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής και όμορφης πόλης για όλους, κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου.