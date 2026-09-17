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Στέγαστρο κατέρρευσε στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στον Στρόβολο, με τον Δήμο να καλεί οδηγούς και πεζούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Στροβόλου, στο σημείο μεταβαίνει η Αστυνομία για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις της Αστυνομίας και να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο.