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Τρεις νέοι Παιδοκομικοί Σταθμοί αρχίζουν τη λειτουργία τους στον Δήμο Στροβόλου με τη νέα σχολική χρονιά, στις εγκαταστάσεις των Δημόσιων Νηπιαγωγείων Αγίας Μαρίνας, Κωνσταντινουπόλεως και Αρχαγγέλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν ο Δήμος Στροβόλου και το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου», «η λειτουργία του νέου αυτού προγράμματος θα ικανοποιήσει την ανάγκη που έχει εκφραστεί από γονείς συνδημότες μας που κατοικούν στις περιοχές αυτές, για την υγιή απασχόληση των παιδιών τους το απόγευμα».

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα αυτό ενισχύει την υφιστάμενη υπηρεσία φύλαξης και απογευματινής απασχόλησης 850 παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης σε δεκατρία Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών του Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου», το οποίο αποτελεί τον φορέα υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Στροβόλου.

Τη νέα αυτή σχολική χρονιά 2026/2027 οι νέοι Παιδοκομικοί Σταθμοί του Δήμου θα απασχολούν 60 παιδιά προσχολικής ηλικίας, μετά τη λήξη της πρωινής φοίτησής τους στα δημόσια νηπιαγωγεία, μέχρι και τις 6:00 το απόγευμα, προστίθεται.

Η νέα πρωτοβουλία του Δήμου και το πρόγραμμα υλοποιούνται με τη στήριξη και οικονομική ενίσχυση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και τη συνεργασία της Σχολικής Εφορείας Στροβόλου και της διεύθυνσης των σχολείων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ανέγερση νέου βρεφοπαιδοκομικού σταθμού στον Στρόβολο

Εξάλλου, σε συνεδρία του στις 8 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου αποφάσισε τη δημιουργία βρεφοπαιδοκομικού σταθμού για τη στήριξη των νέων οικογενειών και των εργαζόμενων γονέων του Δήμου.

Σε ανακοίνωση του Δήμου, αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή εκπληρώνει μια πάγια δέσμευση του Δήμου Στροβόλου προς το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Κατίνα Μικελλίδου». Όπως σημειώνεται, η αείμνηστη Κατίνα Μικελλίδου, δημότης Στροβόλου, προχώρησε το 2003 στην ίδρυση του «Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Κατίνα Μικελλίδου», αφιερώνοντας στο Ίδρυμα το ακίνητό της, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σταδίου στον Στρόβολο με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία βρεφοπαιδοκομικού σταθμού.

«Η υλοποίηση του έργου αποτελεί απτή απόδειξη της μακρόχρονης δέσμευσης του Δήμου Στροβόλου για τη στήριξη των οικογενειών και ιδιαίτερα, των εργαζόμενων γονέων», αναφέρει ο Δήμος.

Παράλληλα, σημειώνει ότι συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου, δημιουργώντας ένα ασφαλές, σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον για τη φροντίδα, την ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Ο νέος σταθμός θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και βιωσιμότητας. Στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός ποιοτικού προγράμματος προσχολικής αγωγής και φροντίδας, το οποίο θα προάγει την υγιή ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα και την κοινωνικοποίηση των βρεφών και νηπίων.

O Δήμος Στροβόλου αναφέρει ότι ο βρεφοπαιδοκομικός σταθμός φιλοδοξεί να αποτελέσει μια προσιτή, αξιόπιστη και ουσιαστική υπηρεσία για τις οικογένειες του Δήμου, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και στη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τη νέα γενιά.

ΚΥΠΕ