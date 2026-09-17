Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Εντοπίστηκαν σήμερα 17/09/2026 και συνελήφθησαν οι τρεις ύποπτοι, για την υπόθεση κατοχής και κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 11/09/2026, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας 21 ετών και για τρίτο άντρα ηλικίας 23 ετών. Οι φωτογραφίες και τα στοιχεία τους δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 16/09/2026, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Κατόπιν πληροφορίας που λήφθηκε από την ΥΔΑΠ, οι τρεις ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Λευκωσία, γύρω στη 1.30 το μεσημέρι σήμερα.

Για την ίδια υπόθεση, στις 11/09/2026 συνελήφθησαν από μέλη της Αστυνομίας, άλλα δύο πρόσωπα, ηλικίας 20 ετών. Εναντίον τους εκδόθηκε διάταγμα εξαήμερης κράτησης, στις 11/09/2026, από το Επαρχιακό Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων, το πρωί σήμερα, οι δύο 20χρονοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, όπου η υπόθεση καταχωρήθηκε για εκδίκαση.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο διέταξε όπως οι δύο κατηγορούμενοι παραμείνουν υπό κράτηση, μέχρι τις 28/09/2026, όταν και ορίστηκε η συνέχιση της εκδίκασης της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.