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Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του συστήματος CY-Alert στάλθηκαν σε πολίτες, λόγω της επιδείνωσης του καιρού και της αναμενόμενης εκδήλωσης μεμονωμένων ισχυρών καταιγίδων.

Στο μήνυμα γίνεται λόγος για κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας, με τις καταιγίδες να αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά το δυτικό μισό της Κύπρου και στη συνέχεια να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Η περίοδος ισχύος της προειδοποίησης εκτείνεται από σήμερα έως αύριο το απόγευμα.

Το μήνυμα παραπέμπει, παράλληλα, στην επίσημη ενημέρωση του Τμήματος Μετεωρολογίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προειδοποίηση.