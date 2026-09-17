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Το Εφετείο απέρριψε ομόφωνα την έφεση δύο υπηκόων Βραζιλίας και επικύρωσε την απόφαση για συνέχιση της κράτησής τους μέχρι την εμφάνισή τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, όπου θα δικαστούν στις 21 Οκτωβρίου 2026 για σειρά σοβαρών αδικημάτων που συνδέονται με εμπρησμό και πρόκληση πυρκαγιάς.

Πρόκειται για 27χρονο και 29χρονη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, τρεις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, μία για συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, καθώς και κατηγορίες για εμπρησμό, απόπειρα εμπρησμού, πρόκληση πυρκαγιάς σε κρατικό δάσος και απερίσκεπτες και αμελείς πράξεις.

Σύμφωνα με το μαρτυρικό υλικό που τέθηκε ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου, οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι διαμένουν στη Λεμεσό, μετέβησαν στις 2 Αυγούστου 2026 στην περιοχή του Κόρνου, όπου φέρονται να αγόρασαν αναπτήρα και πυροτεχνήματα τύπου «συντριβάνια» σπινθήρων από περίπτερο. Στη συνέχεια, φέρονται να τοποθέτησαν και να άναψαν τα πυροτεχνήματα σε χωράφι κοντά στο περίπτερο.

Από τα πυροτεχνήματα προκλήθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα της περιοχής. Διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν τον καπνό, σταμάτησαν και επιχείρησαν να κατασβήσουν τη φωτιά. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι δύο εφεσείοντες, στη θέα των οδηγών, εισήλθαν στο αυτοκίνητό τους γελώντας. Η δεύτερη εφεσείουσα φέρεται επίσης να πλησίασε το σημείο κρατώντας μπουκάλι νερό, το οποίο, σύμφωνα με το μαρτυρικό υλικό, αρνήθηκε τελικά να παραδώσει σε πρόσωπο που επιχειρούσε να κατασβήσει τη φωτιά.

Η περιοχή, σύμφωνα με τον διευθυντή του Τμήματος Δασών, χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές και περιλαμβάνει ξηρή βλάστηση, θάμνους και εκτεταμένα πευκοδάση.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι υπάρχει «ορατή πιθανότητα καταδίκης» των δύο κατηγορουμένων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κάθε λογική προσδοκία αθώωσής τους. Είχε παράλληλα σημειώσει ότι οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων και οι θέσεις της υπεράσπισης για αδυναμίες του μαρτυρικού υλικού θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία και όχι στο στάδιο εξέτασης της κράτησης.

Βασικό ζήτημα ενώπιον του Εφετείου ήταν ο κίνδυνος φυγοδικίας. Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι οι προσωπικοί και επαγγελματικοί δεσμοί των δύο κατηγορουμένων με την Κύπρο δεν ήταν αρκετοί για να εξουδετερώσουν τον κίνδυνο αυτό.

Οι δύο είναι υπήκοοι Βραζιλίας και διαμένουν στην Κύπρο για σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ο πρώτος βρίσκεται στη Δημοκρατία περίπου 18 μήνες μαζί με τη σύντροφό του, ενώ η δεύτερη περίπου τέσσερις μήνες. Και οι δύο εργάζονται στη Λεμεσό ως εξειδικευμένο προσωπικό, με το Εφετείο να σημειώνει ότι πέραν της διαμονής και της εργασίας τους δεν προέκυψαν άλλοι ισχυροί δεσμοί με την Κύπρο που να μπορούσαν, υπό τις περιστάσεις, να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε ενδεχόμενη φυγοδικία.

Η υπεράσπιση είχε επίσης επικαλεστεί το γεγονός ότι οι δύο προσήλθαν αυτοβούλως στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου στις 3 Αυγούστου. Ο πρώτος, αφού πληροφορήθηκε μέσω μηνύματος ότι αναζητείτο από την Αστυνομία, μετέβη στον σταθμό και έδειξε το σχετικό μήνυμα. Η δεύτερη μετέβη στον σταθμό προκειμένου να τον επισκεφθεί και συνελήφθη.

Το Εφετείο έκρινε, ωστόσο, ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες η αυτόβουλη προσέλευση δεν ήταν αρκετή για να εξουδετερώσει τον κίνδυνο φυγοδικίας. Στην περίπτωση του πρώτου, σημειώθηκε επίσης ότι διαθέτει άδεια εργασίας διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ για τη δεύτερη εκκρεμεί ακόμη η αίτηση για παραχώρηση άδειας εργασίας.

Το Εφετείο υπενθύμισε ότι αφετηρία στην εξέταση της κράτησης είναι η ατομική ελευθερία και ότι η κράτηση αποτελεί εξαίρεση. Παράλληλα, όμως, έκρινε ότι στην προκειμένη περίπτωση το πρωτόδικο Δικαστήριο συνεκτίμησε τα αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια που προβλέπει η νομολογία, μεταξύ άλλων τη σοβαρότητα των αδικημάτων, την πιθανότητα καταδίκης, την ενδεχόμενη ποινή και τις προσωπικές περιστάσεις των δύο κατηγορουμένων.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Εφετείο έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να παρέμβει στην κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου και απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης. Η απόφαση για την κράτηση των δύο κατηγορουμένων επικυρώθηκε στην ολότητά της.