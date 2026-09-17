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Μόνο 90 θέσεις είναι στελεχωμένες από τις 140 που χρειάζονται στο κέντρο ελέγχου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, όπως αναφέρθηκε σήμερα, Πέμπτη στη συνεδρία της κοινής συνεδρίας των Επιτροπών Άμυνας και Μεταφορών στη Βουλή. Η συζήτηση αφορούσε τους κινδύνους στην ασφάλεια πτήσεων στο FIR Λευκωσίας ως αποτέλεσμα των τουρκικών παρανομιών και των ενεργειών του ψευδοκράτους και ανέδειξε την ανάγκη για επαρκή στελέχωση και την αναβάθμιση συστημάτων του Κέντρου Ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και τη δημιουργία κρατικής εταιρείας αεροναυτιλίας. Στην συνεδρία, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, παρέστησαν και ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και η Υπουργός Μεταφορών Εύη Τσολάκη.

Ο Σωτήρης Ιωάννου, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και βουλευτής ΕΛΑΜ αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου και των δυνατοτήτων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σημειώνοντας ότι «πολλές φορές η ασφάλεια των πτήσεων εξαρτάται από τη δική τους έγκαιρη αντίδραση στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων». Όπως είπε «είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν 140 θέσεις και από αυτές μόνο οι 90 είναι στελεχωμένες» προσθέτοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί η νομοθεσία από το 2019 για τη δημιουργία κρατικής εταιρείας «όπως δηλαδή συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις για την κάλυψη θέσεων, ανέφερε ότι υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης 15 θέσεων, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόνοια ώστε τα συστήματα να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν μέχρι το 2030, όπως επίσης εκκρεμεί και το ζήτημα της κρατικής εταιρείας, η οποία από το 2019 έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Είπε επίσης ότι η επιτροπή θα αποστείλει ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για το μέχρι πού βρίσκεται το συγκεκριμένο ζήτημα, «και αν δούμε ότι κολλάει κάπου συνεδριάσουμε ξεχωριστά, έτσι ώστε να εξεταστεί». Πρόσθεσε ότι το θέμα στελέχωσης της πολιτικής αεροπορίας θα εξεταστεί και στο πλαίσιο συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού σε λίγες εβδομάδες.

Επισήμανε παράλληλα ότι χρειάζονται ισχυρές διπλωματικές παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία σημειώνοντας ότι η Τουρκία «επιχορηγείται κάθε χρόνο με εκατομμύρια για αυτά τα ζητήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια στιγμή να παρενοχλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, μία χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμφανίστηκε επίσης ενοχλημένος αναφέροντας ότι μέσα στην συνεδρία το ΑΚΕΛ έθεσε ζήτημα προς το Υπουργείο Άμυνας για τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη χαρακτηρίζοντας το ως «άτοπο και εκτός πραγματικότητας κάποιοι να δυσαρεστούνται ή να ενοχλούνται από την παρουσία της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας».

Ο πρώην Υπουργός Άμυνας και βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πετρίδης ανέφερε ότι στην κοινή συνεδρία Άμυνας και Μεταφορών, είδαμε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ασφάλεια πτήσεων από ενδεχόμενες παραβάσεις του εθνικού ή του διεθνή εναέριου χώρου. Έχουμε καταδικάσει τις όποιες παραβάσεις και παραβιάσεις. Το ζητούμενο είναι να λύσουμε τα θέματα της υποστελέχωσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Έχει λεχθεί εντός του κοινοβουλίου ότι υπάρχουν σοβαρές υποστελέχωσης, οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει αυτό το ζήτημα να λυθεί άμεσα, ως επίσης και τη λειτουργία της κρατικής εταιρείας, όπου θα δώσει ευελιξία και λύσεις στα όλα θέματα.

Κάλεσε την Κυβέρνηση να προχωρήσει με αυτές τις λύσεις, καθότι η ασφάλεια των πτήσεων και των πολιτών θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ανέδειξε ότι «ακριβώς και δια του λόγου ότι και οι πτήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά σε αριθμό, να δούμε το θέμα αυτό με πολλή προσοχή για να μην επιφορτίζονται και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με περισσότερη δουλειά την οποία είναι και πολύ σημαντική».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι «ως ΑΚΕΛ καταδικάζουμε κάθε κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τις παραβιάσεις απαράδεκτες και καταδικαστές. Κάλεσε δε τους διεθνείς εταίρους με ευθύνη στην ασφάλεια των πτήσεων, όπως είναι ο ICAO, ο εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ που ρυθμίζει, οργανώνει τις διεθνείς μεταφορές, καθώς και τον EASA, που είναι ο αρμόδιος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των πτήσεων, να λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την κατάσταση, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι πέραν από τις παραβιάσεις και παραβάσεις των εναέριων χώρων της Κύπρου, η γειτνίαση του αεροδρομίου της Λάρνακας με εκείνο της Τύμπου περικλείει κινδύνους. «Συνεπώς, ο ICAO και ο EASA έχουν αυξημένες ευθύνες και εδώ» είπε. Είπε επίσης ότι όσο το Κυπριακό παραμένει άλυτο, «αυτά θα έχουμε παραβιάσεις, διαμαρτυρίες» προσθέτοντας ότι για το ΑΚΕΛ δεν αρκεί η διαμαρτυρία αλλά επιδιώκει «λύση του κυπριακού προβλήματος, η οποία θα έρθει μόνο μέσα από διαπραγματεύσεις επί της ουσίας» όπως σημείωσε.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ και εκ των εισηγητών του θέματος Αδάμος Ασπρής τόνισε ως σημαντικό στοιχείο την ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών αλλά και της στελέχωσης της υπηρεσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αναφέροντας ότι «στα χέρια των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας βρίσκεται κυριολεκτικά η ασφάλειά μας». Πρόσθεσε ότι «δεν θα πρέπει να δοθεί προς τα έξω η εντύπωση πως όποιο πολιτικό αεροσκάφος εισέρχεται στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο FIR Κύπρου, εισέρχεται λίγο-πολύ στην ζώνη του λυκόφωτος», αναφέροντας ότι αυτό θα ήταν μια λανθασμένη εντύπωση που θα έπληττε το δημόσιο συμφέρον και θα έπληττε την κυπριακή δημοκρατία, αναδεικνύοντας ότι πτυχές του θέματος άπτονται της κυριαρχίας της χώρας, της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομίας του κράτους. Σημείωσε δε ότι «ναι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, χρειάζονται όμως λεπτοί χειρισμοί».

Από το 2012 οι προειδοποιήσεις

Σύμφωνα εξάλλου με ανακοίνωση που εξέδωσε η παγκύπρια συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ), ο Πρόεδρος της συντεχνίας Γιώργος Γεωργίου τόνισε μέσα στην συνεδρία την ανάγκη για ίδρυση κρατικής εταιρείας αεροναυτιλίας σημειώνοντας ότι από το 2012 υπήρχαν προειδοποιήσεις για το πρόβλημα.

Ανέφερε ότι το περιστατικό της 19ης Αυγούστου με τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος Airbus A400 να εισέρχεται στο FIR Λευκωσίας χωρίς επικοινωνία και παραβιάζοντας το σχέδιο πτήσης του, ερχόμενο σε πορεία σύγκρουσης με επιβατικό Boeing 737, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σημείωσε μάλιστα ότι η ATCEUC, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία που εκπροσωπεί πάνω από 16.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, και στην οποία η συντεχνία τους ανήκει, είχε προειδοποιήσει για το ίδιο πρόβλημα ήδη από το 2012. «Δεκατέσσερα χρόνια μετά, καμία τεχνική λύση δεν έχει εφαρμοστεί, η Άγκυρα συνεχίζει να αρνείται απευθείας επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου στη Λευκωσία, και η συχνότητα στρατιωτικών πτήσεων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Τουρκίας στο FIR μας έχει αυξηθεί» είπε.

Αναφερόμενος στην επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας των ελεγκτών, ανέφερε ότι «οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας διαχειρίζονται αυτόν τον κίνδυνο σε κάθε βάρδια, μέρα και νύχτα, χωρίς σχέδια πτήσης, χωρίς αμφίδρομη επικοινωνία, χωρίς καμία λογοδοσία από την πλευρά που τον προκαλεί. Ξεκαθάρισε ότι «ο λόγος που δεν έχουμε ακόμα καταγράψει σοβαρότερα περιστατικά δεν είναι επειδή οι παρανομίες της Τουρκίας και ο κίνδυνος που προκαλούν τυγχάνουν θεσμικής και αποτελεσματικής διαχείρισης από τους αρμόδιους οργανισμούς στην Ευρώπη και διεθνώς, είναι επειδή οι Κύπριοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας τον απορροφούν, εδώ και δεκαετίες, ενώ θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται σε διεθνές επίπεδο επιβολής των διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων Πολιτικής Αεροπορίας». Είπε επίσης ότι η υποστελέχωση επιδεινώνει το πρόβλημα, εξηγώντας ότι σήμερα το Κέντρο Ελέγχου λειτουργεί με περίπου 90 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έναντι των 140 που απαιτούνται, σημειώνοντας ότι κάθε ελεγκτής εργάζεται υπό πρόσθετη πίεση σε ένα σύστημα που ήδη λειτουργεί κάτω από τα όρια επάρκειας.

Όπως είπε έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι «από το καλοκαίρι του 2027 και εξής θα έχουμε καθυστερήσεις στις πτήσεις, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης σε όλες τις Μονάδες Ελέγχου, εκτός από το Κέντρο Ελέγχου, στους Πύργους Ελέγχου Λάρνακας και Πάφου και στο Ραντάρ Προσέγγισης, που αδυνατεί να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως λόγω έλλειψης προσωπικού». Υπέδειξε ως λύση την δημιουργία κρατικής εταιρείας αεροναυτιλίας, η οποία όπως ανέφερε είχε αποφασιστεί από το Υπουργικό το 2013, πέρασε το 2019 ως νόμος και έχει ολοκληρωθεί το καταστατικό, το ιδρυτικό έγγραφο, το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, οι νέες εργασιακές ρυθμίσεις και η συλλογική σύμβαση. «Δεν πρόκειται για ιδέα υπό συζήτηση, αλλά για έργο έτοιμο προς εφαρμογή, που εκκρεμεί η υλοποίησή του με κυβερνητική απόφαση».

Ανέφερε ότι μόνο μια εταιρική δομή, απαλλαγμένη από τις στρεβλώσεις και τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις της δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί να ανταποκριθεί στις δυναμικές απαιτήσεις της εναέριας κυκλοφορίας, «να προσλάβει και να εκπαιδεύσει τους 40 έως 60 επιπλέον ελεγκτές που χρειαζόμαστε μέχρι το 2030, με ταχύτητα και ανταγωνιστικούς όρους απασχόλησης» και να εκσυγχρονίσει το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας.

Απηύθυνε έκκληση προς τις Επιτροπές ώστε να ασκήσουν την κοινοβουλευτική τους εποπτείας για επίσπευση της διαδικασίας για λειτουργία της κρατικής εταιρείας αεροναυτιλίας, προσθέτοντας ότι αναμένει και την έμπρακτη υποστήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας για το θέμα.

ΚΥΠΕ