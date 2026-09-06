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Στη χαμηλότερη βαθμίδα κινδύνου, χωρίς ειδική ταξιδιωτική προειδοποίηση, παραμένει η Κύπρος, σύμφωνα με τη νέα αξιολόγηση που δημοσιοποίησε την Κυριακή το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ ενόψει των εβραϊκών εορτών και της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μαζί με την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στους δημοφιλέστερους προορισμούς των Ισραηλινών. Το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η αξιολόγηση δεν συνεπάγεται αλλαγές στις υφιστάμενες ταξιδιωτικές οδηγίες, αλλά αποσκοπεί στην ενίσχυση της επαγρύπνησης.

Οι σοβαρότερες απειλές εντοπίζονται σε χώρες κοντά στο Ιράν ή στην ευρύτερη περιφέρειά του, με ιδιαίτερη αναφορά στην Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ιορδανία, το Κατάρ, η Σομαλιλάνδη και η Αίγυπτος, περιλαμβανομένης της χερσονήσου του Σινά, παραμένουν στο επίπεδο 4 και πρέπει να αποφεύγονται.

Στους ταξιδιώτες συστήνεται να κρατούν χαμηλό προφίλ, να αποφεύγουν την εμφανή επίδειξη ισραηλινών ή εβραϊκών συμβόλων και να μην αναρτούν σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία τους. Όσοι έχουν υπηρετήσει στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις καλούνται να αφαιρέσουν ή να αποκρύψουν σχετικές πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνιστάται επίσης αποχή από διαδηλώσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις με αγνώστους.

Κατά την αξιολόγηση, το Ιράν και οι οργανώσεις που υποστηρίζει εξακολουθούν να αποτελούν την κυριότερη παγκόσμια τρομοκρατική απειλή κατά ισραηλινών και εβραϊκών στόχων. Η Χαμάς επιχειρεί παράλληλα να δημιουργήσει τρομοκρατικές υποδομές στην Ευρώπη και αλλού, ενώ το Ισλαμικό Κράτος και η Αλ Κάιντα συνεχίζουν να καλούν σε επιθέσεις.

Από την 7η Οκτωβρίου 2023, 25 Ισραηλινοί και Εβραίοι έχουν σκοτωθεί στο εξωτερικό σε τρομοκρατικές επιθέσεις μεμονωμένων δραστών, σύμφωνα με το Συμβούλιο.

ΚΥΠΕ