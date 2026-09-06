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Τη «βαθιά φιλία» μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου εξήρε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας στα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την ανάδειξή της ως της μακροβιότερης Πρωθυπουργού στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα ‘Χ’, η κ. Μελόνι ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για το μήνυμά του και για την αναφορά του «στη σημασία της βαθιάς φιλίας μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου».

«Τα τελευταία αυτά χρόνια ενισχύσαμε τον διάλογο μεταξύ των χωρών μας, εργαζόμενοι από κοινού για μια πιο σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο και για μια Ευρώπη ικανή να ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο των χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις προκλήσεις της περιοχής», ανέφερε.

«Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για αυτή την κοινή πορεία και για τη συνεργασία που έχουμε οικοδομήσει, βέβαιη ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα για τους λαούς μας», πρόσθεσε.

«Ευχαριστώ, Νίκο!», κατέληξε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός.

ΚΥΠΕ