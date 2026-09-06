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Τη μεγαλύτερη αναθεώρηση του τελωνειακού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και δεκαετίες ενέκρινε το Συμβούλιο της ΕΕ, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές κυρίως για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τους ελέγχους εισαγόμενων προϊόντων και την είσπραξη τελωνειακών δασμών.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Τελωνείων, οι νέοι κανόνες αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι πλατφόρμες που εδρεύουν εκτός ΕΕ.

Με το νέο καθεστώς, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρούνται οι ίδιες εισαγωγείς των προϊόντων που πωλούνται σε Ευρωπαίους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, θα φέρουν την ευθύνη για τις τελωνειακές διατυπώσεις, την καταβολή των προβλεπόμενων δασμών και τη συμμόρφωση των προϊόντων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παράλληλα, εισάγεται νέο σύστημα κυρώσεων για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που δεν εκπληρώνουν τις τελωνειακές τους υποχρεώσεις.

Σε σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τα πρόστιμα θα μπορούν να φθάνουν έως και το 6% της ετήσιας αξίας των εισαγωγών της εταιρείας κατά το προηγούμενο έτος.

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα αφαίρεσης τελωνειακών προνομίων, καθώς και επιβολής περιορισμών στην πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές για τους καταναλωτές αφορά την εισαγωγή νέου τέλους διαχείρισης για μικρά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου που εισέρχονται στην ΕΕ.

Το τέλος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ένωση έως την 1η Νοεμβρίου 2026, με το ύψος του να καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος είναι να καλυφθεί το αυξανόμενο κόστος ελέγχου του τεράστιου αριθμού μικρών δεμάτων που εισέρχονται καθημερινά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το συγκεκριμένο τέλος είναι ανεξάρτητο από την προηγούμενη απόφαση για κατάργηση της απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς για εισαγωγές αξίας κάτω των €150.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Αρχής (EUCA), η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό της τελωνειακής ένωσης.

Η νέα Αρχή θα εδρεύει στη Λιλ της Γαλλίας και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2027.

Κεντρικό εργαλείο της θα είναι ένας νέος ευρωπαϊκός κόμβος τελωνειακών δεδομένων, μέσω του οποίου θα συγκεντρώνονται και θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για εισαγωγές και εξαγωγές.

Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εντοπίζουν αποτελεσματικότερα φορτία υψηλού κινδύνου και να προτεραιοποιούν τους σχετικούς ελέγχους.

Η νέα νομοθεσία δημιουργεί επίσης την κατηγορία των λεγόμενων «trust and check traders», δηλαδή επιχειρήσεων που θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστες.

Οι εταιρείες που θα πληρούν αυστηρά κριτήρια και θα παρέχουν ολοκληρωμένα στοιχεία για την κυκλοφορία και τη συμμόρφωση των προϊόντων τους θα επωφελούνται από απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούν ακόμη και να θέτουν προϊόντα σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ χωρίς ενεργή τελωνειακή παρέμβαση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το τελικό κείμενο αργότερα εντός Σεπτεμβρίου. Η χρήση του νέου τελωνειακού κόμβου δεδομένων θα καταστεί υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου από την 1η Ιουλίου 2028 και για όλους τους εμπόρους από την 1η Μαρτίου 2034.