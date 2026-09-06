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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χωματερή στο κατεχόμενο χωριό Κουτσοβέντη, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «αστυνομίας», η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:30 και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της «πυροσβεστικής», καθώς και μηχανήματα έργου ιδιωτικής εταιρείας.

Η περιοχή έχει τεθεί υπό έλεγχο από πλευράς ασφάλειας, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες κατάσβεσης.

Η χωματερή βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Κουτσοβέντη, και Κυθρέας. Οι καπνοί από την πυρκαγιά είναι ορατοί από τις ελεύθερες περιοχές.