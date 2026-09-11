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Υπάρχουν στιγμές που ο αθλητισμός γίνεται κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια προσωπική πρόκληση. Για 7η συνεχή χρονιά, ο Θαλάσσιος Μαραθώνιος αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει μια πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, 30 εθελοντές θα κολυμπήσουν στα νερά της Λεμεσού και θα διασχίσουν το παραλιακό μέτωπο της πόλης, όχι για ένα μετάλλιο ή για το χρόνο τερματισμού. Θα μεταφέρουν μαζί τους ένα μήνυμα αγάπης και ελπίδας, στέκοντας δίπλα στους συνανθρώπους τους με αναπηρία και αποδεικνύοντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί πραγματικά να αλλάξει ζωές.

Φέτος δεν θα τρέξουν για τα ΑμεΑ. Θα τρέξουν μαζί με τα ΑμεΑ. Κατά τη διάρκεια της δρομικής διαδρομής, οι δρομείς θα συνοδεύσουν και θα μεταφέρουν άτομα με αναπηρία σε ειδικά αμαξίδια, γιατί ο πραγματικός τερματισμός έχει αξία μόνο όταν τον μοιραζόμαστε.

Πίσω από κάθε χιλιόμετρο βρίσκεται η πίστη ότι μια κοινωνία γίνεται καλύτερη όταν στέκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη.

Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της προσπάθειας. Με την παρουσία σας, με μια κοινοποίηση, με μια εισφορά ή απλώς με την ενθάρρυνσή σας, μπορείτε να κάνετε τη διαφορά. Γιατί η μεγαλύτερη δύναμη δεν είναι να φτάσεις στον τερματισμό. Είναι να δώσεις σε κάποιον τη δύναμη να συνεχίσει.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στην παραλία μπροστά από το Malindi Beach Bar & Restaurant, θα γίνει η άφιξη των κολυμβητών και των δρομέων μεταξύ 9:30 και 10:00 π.μ.

Η παρουσία του κοινού θα είναι το πιο δυνατό χειροκρότημα για τους εθελοντές αλλά κυρίως για τα Άτομα με Αναπηρία που θα συμμετέχουν σε αυτή τη μοναδική διαδρομή ζωής.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια:

>>Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (ΠΟΑΑ) στη EUROBANK LTD

IBAN: CY53 0050 0143 0001 4301 G460 3602 ή Αρ. Λογαριασμού: 143-01-G46036-02

Αιτιολογία: THALASSIOS MARATHONIOS