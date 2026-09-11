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Εντατικούς ψεκασμούς σε σημεία που αποτελούν πιθανές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών, πραγματοποιεί ο Δήμος Λευκωσίας, μετά την έξαρση του προβλήματος που προκάλεσαν οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες να επισημαίνουν παράλληλα ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος περνά σε μεγάλο βαθμό και από τους ίδιους τους πολίτες, καθώς πέραν του 60% των εστιών εντοπίζονται σε σπίτια και αυλές.

Ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκωσίας Μιχάλης Λαγός ανέφερε ότι η πρόσφατη θεομηνία, σε συνδυασμό με την αυξημένη ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιούργησε πολλές πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους.

Όπως εξήγησε, οι συνθήκες αυτές ευνοούν την εκκόλαψη των κουνουπιών, ενώ υπάρχουν διαφορετικά είδη τα οποία απαιτούν και διαφορετική αντιμετώπιση.

Η Υγειονομικός Λειτουργός Α΄ του Δήμου Λευκωσίας Έφη Χατζηκωστή ανέφερε ότι οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τόσο σε δημόσιους χώρους όσο και κατόπιν υποβολής παραπόνων από πολίτες.

Μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, είπε, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα εντατικούς ψεκασμούς, με υπερωριακή εργασία και κατά τα Σαββατοκύριακα, σε σημεία που θεωρούνται πιθανές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και τα σχετικά παράπονα των πολιτών.

Σύμφωνα με την κ. Χατζηκωστή, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Έγκωμης. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πέραν του 60% των εστιών στις οποίες καλούνται οι υπηρεσίες του Δήμου να πραγματοποιήσουν ψεκασμούς εντοπίζονται μέσα σε κατοικίες, σε αυλές ή σε γειτονικές κατοικίες.

«Οι εστίες οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα», ανέφερε, εξηγώντας ότι μεταξύ άλλων πρόκειται για δοχεία με νερό, πιατάκια γλαστρών στα οποία παραμένει νερό, πισίνες ή δεξαμενές που έχουν συγκεντρώσει νερό της βροχής, καθώς και πισίνες που βρίσκονται σε αχρηστία και έχουν γεμίσει με νερό.

Εστίες ανάπτυξης κουνουπιών μπορούν επίσης να αποτελέσουν τα δοχεία με νερό για κατοικίδια, εάν το νερό δεν ανανεώνεται συχνά.

Η κ. Χατζηκωστή κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, να ελέγχουν τους εξωτερικούς χώρους των κατοικιών τους και να απομακρύνουν αντικείμενα ή δοχεία στα οποία έχει συγκεντρωθεί νερό.

Ο κ. Λαγός εξήγησε ότι, λόγω του σύντομου κύκλου ζωής των κουνουπιών, ο οποίος ανέρχεται περίπου σε οκτώ με εννέα ημέρες, η διακοπή της αλυσίδας εκκόλαψης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Αν αυτά τα δοχεία νερού μένουν εκτεθειμένα και γεννήσει ένα κουνούπι, θα δημιουργηθεί μια αλυσίδα εκκόλαψης», είπε, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης απομάκρυνσης των στάσιμων νερών.

Η κ. Χατζηκωστή ανέφερε ότι υπάρχουν κουνούπια, τα οποία αναπτύσσονται κυρίως σε λιμνάζοντα νερά, όπως αυτά που συγκεντρώνονται στις προαναφερθείσες εστίες, αλλά και άλλα που ευνοούνται από τη βλάστηση και τα χόρτα και εντοπίζονται σε διαφορετικούς χώρους.

Όπως σημείωσε, αρκετοί δημότες ζητούν από τον Δήμο μεγάλης έκτασης ψεκασμούς, ακόμη και σε χόρτα ή ιδιωτικούς χώρους, κάτι που, όπως εξήγησε, δεν μπορεί να γίνεται για λόγους ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, συνέστησε στους πολίτες να ποτίζουν νωρίς το πρωί αντί το βράδυ, ώστε μέχρι τη νύκτα να έχει στεγνώσει το έδαφος και να μην παραμένει υγρασία που προσελκύει κουνούπια. Συνέστησε επίσης τον καθαρισμό γύρω από τις ρίζες χαμηλών φυτών και θάμνων, ώστε να μην παραμένει για πολλές ώρες υγρό το χώμα.

Ο κ. Λαγός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε παλαιότερη περίπτωση οι υπηρεσίες του Δήμου είχαν εντοπίσει μέσα σε κατοικία ένα ξεχασμένο βάζο με νερό, στο οποίο είχε δημιουργηθεί εστία εκκόλαψης κουνουπιών, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της ατομικής ευθύνης στην πρόληψη.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας πραγματοποιούν ψεκασμούς όχι μόνο σε νοικοκυριά, αλλά και σε δημόσιους χώρους και ποταμούς, ανέφερε η κ. Χατζηκωστή.

Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται προγραμματισμένα και σε σταθερή βάση, ενώ λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα σε περιπτώσεις θεομηνιών και έντονων βροχοπτώσεων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για την καταπολέμηση των κουνουπιών στη νεκρή ζώνη. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο, ανά δεκαπενθήμερο, με ψεκασμούς σε ποταμούς και εστίες εντός της νεκρής ζώνης κατά μήκος της πόλης.

Σύμφωνα με την κ. Χατζηκωστή, οι σχετικές δράσεις καλύπτουν επίσης περιοχές της Έγκωμης, του Καϊμακλίου, της Παλλουριώτισσας και της Αγλαντζιάς.

Στο μεταξύ, ο Δήμος Λευκωσίας προωθεί και τη χρήση drone για υγειονομικούς ψεκασμούς σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη.

Όπως ανέφερε ο κ. Λαγός, ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού και εκτιμά ότι πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθούν οι πρώτοι ψεκασμοί με τη χρήση drone.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθούν τις οδηγίες του Δήμου και του Υπουργείου Υγείας. Μεταξύ των μέτρων αυτών είναι και η εγκατάσταση σιτών στα παράθυρα των κατοικιών.

Ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών συνέδεσε, παράλληλα, την ανάγκη πρόληψης με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνοντας ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να αποτελούν ολοένα συχνότερη πραγματικότητα και να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη κουνουπιών.

Σε περίπτωση έξαρσης, πρόσθεσε, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα απωθητικά και άλλα προϊόντα, καθώς και σίτες στα παράθυρα, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αλόγιστη χρήση χημικών σκευασμάτων μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον.

«Καλύτερα θα είναι να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση με μεγαλύτερη έγνοια προς το περιβάλλον», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο κ. Λαγός ανέφερε ότι ο Δήμος Λευκωσίας και οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι εξίσου σημαντικό οι πολίτες να μάθουν να προστατεύονται και να προλαμβάνουν το πρόβλημα από μόνοι τους.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας για περιπτώσεις σοβαρού προβλήματος στο τηλέφωνο 22797000, ενώ μπορούν επίσης να υποβάλλουν παράπονα μέσω της εφαρμογής Novoville.

ΚΥΠΕ