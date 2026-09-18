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Ανατροπή σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος άνδρα ρουμανικής καταγωγής, επέφερε το Εφετείο, διατάσσοντας την άμεση κράτησή του μέχρι την έναρξη της δίκης του. Η ομόφωνη απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ακολούθησε την έφεση που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, με την οποία ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος του κατηγορούμενου εκκρεμεί ποινική υπόθεση με 11 κατηγορίες που αφορούν σοβαρά αδικήματα βίας στην οικογένεια, βίας κατά των γυναικών, παρενόχλησης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης. Τα αδικήματα στρέφονται κυρίως κατά της συμβίας του, ενώ περιλαμβάνεται και κατηγορία για κακόβουλη ζημιά στην οικία της μητέρας της. Οι πράξεις φέρονται να διαπράχθηκαν σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα, από τον Ιούλιο του 2024 έως και τον Αύγουστο του 2026.

Κατά την αρχική διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, η Κατηγορούσα Αρχή είχε ζητήσει την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, επικαλούμενη τόσο τον κίνδυνο φυγοδικίας όσο και τον κίνδυνο επαναδιάπραξης αδικημάτων. Προς ενίσχυση του αιτήματος, παρουσιάστηκαν στοιχεία για την επιβαρυμένη υγεία της παραπονούμενης, η οποία λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή λόγω άγχους, καθώς και το βεβαρημένο ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου. Ο Ρουμάνος καταδικάστηκε και στο παρελθόν για κλοπές και κακόβουλη ζημιά, ενώ εκκρεμούν εναντίον του άλλες τρεις σοβαρές υποθέσεις. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται υπόθεση του 2025 με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού και διάδοση πορνογραφικού υλικού, καθώς και υποθέσεις κλοπών αντικειμένων μεγάλης αξίας.

Παρά τα στοιχεία αυτά, το πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα κράτησης. Μεταξύ άλλων, συνεκτίμησε το γεγονός ότι η παραπονούμενη είχε καταθέσει ένορκες δηλώσεις με τις οποίες απέσυρε το παράπονό της και εξέφρασε την επιθυμία να μην καταθέσει εναντίον του. Παράλληλα, το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε κίνδυνος φυγοδικίας και επέβαλε στον κατηγορούμενο χρηματικούς και περιοριστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων διαταγμάτων απομάκρυνσης και απαγόρευσης επικοινωνίας με το θύμα και τη μητέρα της.

Η απόφαση αυτή προσβλήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα. Το Εφετείο, συγκροτούμενο από τους Δικαστές Μ. Αμπίζα, Στ. Χριστοδουλίδου-Μέσσιου και Ι. Στυλιανίδου, ακύρωσε την πρωτόδικη διαταγή. Την απόφαση του σώματος ανέγνωσε η Δικαστής Χριστοδουλίδου-Μέσσιου.

Στο σκεπτικό του, το Εφετείο υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος επαναδιάπραξης αδικημάτων είναι ολοφάνερος. Όπως σημειώνεται, τα φερόμενα αδικήματα της παρούσας υπόθεσης διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ο κατηγορούμενος τελούσε ήδη υπό περιοριστικούς όρους για τις άλλες σοβαρές υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του. Η νομολογία ορίζει σαφώς ότι η διάπραξη νέων αδικημάτων ενώ ένα πρόσωπο είναι ελεύθερο με όρους ενισχύει καθοριστικά την πιθανότητα υποτροπής.

Επιπλέον, το Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι η εκ των υστέρων απόσυρση του παραπόνου από το θύμα ουδόλως επηρεάζει την κρίση για την επικινδυνότητα του κατηγορούμενου. Η πρόληψη του εγκλήματος και η εκτίμηση της τάσης του κατηγορουμένου προς την παραβατικότητα βασίζονται στο συνολικό υλικό της υπόθεσης και στο ιστορικό του, και όχι στην πρόθεση του θύματος να παραστεί στη δίκη.

Κατόπιν των ευρημάτων αυτών για τον κίνδυνο υποτροπής, το Εφετείο σημείωσε ότι παρέλκει η εξέταση του κινδύνου φυγοδικίας, καθώς η θεμελίωση ενός και μόνο από τους λόγους κράτησης αρκεί για την προφυλάκιση. Ως εκ τούτου, διατάχθηκε η ακαριαία ακύρωση των περιοριστικών όρων και των απαγορευτικών διαταγμάτων και επιβλήθηκε η κράτηση του κατηγορούμενου μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε και είναι ορισμένη η επόμενη δικάσιμος ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για να απαντήσει στις κατηγορίες.