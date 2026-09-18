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Την έναρξη του προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση» για τη σχολική χρονιά 2026–2027 ανακοίνωσε το Junior Achievement Cyprus, προσφέροντας σε μαθητές και μαθήτριες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν τη δική τους πραγματική επιχείρηση.

Μέσα από το Company Programme, οι μαθητικές ομάδες καλούνται να αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα, να δημιουργήσουν εταιρική δομή, να διαχειριστούν προϋπολογισμό και να διαθέσουν στην αγορά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, όλα εντός μίας σχολικής χρονιάς.

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πραγματικούς εταιρικούς ρόλους, όπως γενικού διευθυντή, οικονομικού διευθυντή και διευθυντή μάρκετινγκ, αποκτώντας πρακτική εμπειρία στην επιχειρηματικότητα, την ομαδική εργασία και τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι ομάδες θα λαμβάνουν καθοδήγηση από επαγγελματίες της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι θα τις υποστηρίζουν στην ανάπτυξη των ιδεών τους και στη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ηγεσίας, οικονομικής διαχείρισης και καινοτομίας, καθώς και η προετοιμασία των νέων για τη μελλοντική τους επαγγελματική πορεία.

Συμμετείχαν 91 μαθητικές επιχειρήσεις

Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, στο πρόγραμμα συμμετείχαν 91 μαθητικές επιχειρήσεις από 51 σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η HerShield, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στον Εθνικό Διαγωνισμό, κατέλαβε την τρίτη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό GEN-E «JA Europe Company of the Year».

Για τη φετινή χρονιά, το Junior Achievement Cyprus θέτει ως στόχο την επέκταση του προγράμματος σε περισσότερα σχολεία και την αύξηση του αριθμού των μαθητών που θα συμμετάσχουν.

Η φετινή διοργάνωση θα αρχίσει με διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση στις 29 Σεπτεμβρίου, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Οι συνεργάτες του προγράμματος

Στρατηγικοί συνεργάτες του προγράμματος είναι η PwC Κύπρου και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ενώ εταίροι είναι η XM και η Coffee Island.

Το πρόγραμμα υποστηρίζουν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η Amdocs, η Coca-Cola HBC Κύπρου και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Θεσμικός συνεργάτης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας του Junior Achievement Cyprus ή να επικοινωνήσουν με τον συντονιστή του προγράμματος, Μάριο Κακούρη, στο marios.kakouris@jacyprus.org και στο τηλέφωνο 99 203701.

Ο Junior Achievement δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, υλοποιώντας βιωματικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, εργασιακής ετοιμότητας και ενεργού πολιτότητας.