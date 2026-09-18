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Στα €7,2 εκατ. διαμορφώθηκε το πλεόνασμα του Κρατικού Λαχείου το 2025, έναντι €8,8 εκατ. το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στο ΚΥΠΕ ο προϊστάμενος του Κρατικού Λαχείου της Δημοκρατίας, Άγγελος Ευθυμίου.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν το 2025 στα €19 εκατ., καταγράφοντας μείωση από τα €21 εκατ. του 2024. Ο κ. Ευθυμίου ανέφερε ότι η υποχώρηση των εσόδων τα τελευταία χρόνια καθιστά αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του θεσμού.

Όπως εξήγησε, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών στις αρχές Αυγούστου, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €1,23 εκατ. χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός αφορά την αγορά υπηρεσιών από έμπειρο ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος θα αναλάβει να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του Κρατικού Λαχείου.

Στα €12 εκατ. τα έσοδα έως τον Αύγουστο

Σε σχέση με την πορεία του τρέχοντος έτους, ο κ. Ευθυμίου ανέφερε ότι τα έσοδα κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025. Μέχρι το τέλος Αυγούστου είχαν διαμορφωθεί γύρω στα €12 εκατ.

Κύρια πηγή εσόδων παραμένουν τα ξυστά λαχεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 98% των συνολικών εισπράξεων. Το υπόλοιπο 2% προέρχεται από τις κληρώσεις του Κρατικού Λαχείου.

Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως βραβεία ανήλθαν περίπου στα €10 εκατ. το 2024 και στα €9 εκατ. το 2025.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Κρατικού Λαχείου, το ποσοστό εξαργύρωσης ξεπερνά το 99%, ενώ όλα τα μεγάλα χρηματικά έπαθλα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους.

Τα βραβεία αντιστοιχούν περίπου στο 50% των εσόδων. Στο ίδιο επίπεδο διαμορφώνεται και το ποσοστό των κερδισμένων λαχείων, όπως αναγράφεται στην πίσω όψη κάθε δελτίου.

Ο κ. Ευθυμίου διευκρίνισε ότι τα πλεονάσματα του Κρατικού Λαχείου μεταφέρονται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, στο οποίο καταλήγουν και τα χρηματικά βραβεία που παραμένουν αζήτητα.

Στην ιστοσελίδα του Κρατικού Λαχείου δημοσιεύονται τα λαχεία που βρίσκονται σε κυκλοφορία, καθώς και τα ποσά και τα ποσοστά κέρδους για κάθε λαχείο.