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Η ασφάλεια παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες στην εξέλιξη των μοντέλων της MINI, με τη μάρκα να επενδύει ταυτόχρονα στην πρόληψη ενός ατυχήματος και στην προστασία των επιβατών όταν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί. Οι πεντάστερες αξιολογήσεις μοντέλων της στις δοκιμές του Euro NCAP αποτελούν την πιο ουσιαστική επιβεβαίωση αυτής της φιλοσοφίας.

Η σύγχρονη γενιά MINI αξιοποιεί έως 12 αισθητήρες υπερήχων, πέντε κάμερες και πέντε ραντάρ, δημιουργώντας τη βάση για ένα εκτεταμένο σύνολο συστημάτων υποβοήθησης. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται λειτουργίες όπως Lane Departure Warning με παρέμβαση στο τιμόνι, Front Collision Warning με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, καθώς και προειδοποίηση σε διασταυρώσεις.

Το Driving Assistant προσθέτει συστήματα όπως Lane Change Warning με Blind Spot Detection, Safe Exit, Rear Collision Warning και Rear Cross Traffic Alert. Στόχος δεν είναι απλώς να προειδοποιηθεί ο οδηγός, αλλά να αναγνωριστεί όσο το δυνατόν νωρίτερα μια επικίνδυνη κατάσταση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λειτουργίες Pre-Crash. Αξιοποιώντας δεδομένα από τους αισθητήρες και τη δυναμική κατάσταση του αυτοκινήτου, μπορούν να προετοιμάσουν την καμπίνα πριν από μια πιθανή σύγκρουση, κλείνοντας αυτόματα παράθυρα και συρόμενη οροφή και προσαρμόζοντας προληπτικά τη θέση των πλατών των καθισμάτων.

Για τα MINI Cooper, Aceman και Countryman προσφέρεται προαιρετικά το Driving Assistant Plus. Περιλαμβάνει συστήματα όπως τα Steering & Lane Control Assistant, Adaptive Cruise Control με Stop & Go και Speed Limit Assistant, υποστηρίζοντας τον οδηγό στη διατήρηση λωρίδας, ταχύτητας και απόστασης. Στο Countryman, το Driving Assistant Professional επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες με Lane Change Assistant και Active Lane Guiding.

Αντίστοιχη έμφαση έχει δοθεί στη στάθμευση. Το Parking Assistant περιλαμβάνει Parking Maneuver Assistant, Reversing Assistant, Active Park Distance Control και κάμερα οπισθοπορείας. Με το Parking Assistant Plus, τέσσερις κάμερες δημιουργούν εικόνα 360 μοιρών, ενώ το Parking Assistant Professional επιτρέπει, όπου διατίθεται, ακόμη και απομακρυσμένους ελιγμούς μέσω smartphone και της εφαρμογής MINI.

Πίσω από τα ηλεκτρονικά συστήματα βρίσκεται η παθητική ασφάλεια. Άκαμπτη δομή αμαξώματος, ελεγχόμενες ζώνες παραμόρφωσης, προηγμένες ζώνες ασφαλείας και έως εννέα προσαρμοζόμενοι αερόσακοι, ανάλογα με μοντέλο και αγορά, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας.

Στα περισσότερα μοντέλα υπάρχει επίσης ενεργό καπό, το οποίο ανασηκώνεται ελεγχόμενα σε περίπτωση σύγκρουσης με πεζό για να περιοριστεί ο κίνδυνος τραυματισμού. Έτσι, η MINI αντιμετωπίζει πλέον την ασφάλεια ως μια συνεχή διαδικασία που ξεκινά πολύ πριν από ένα πιθανό ατύχημα και συνεχίζεται μέχρι την αποτελεσματική προστασία οδηγού, επιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.