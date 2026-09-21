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Σε αναθεώρηση των σχεδίων επιθετικής ανάπτυξης που είχαν υιοθετήσει το προηγούμενο διάστημα προχωρούν οι αεροπορικές εταιρείες διεθνώς, καθώς η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων ασκεί αυξανόμενες πιέσεις στην κερδοφορία τους.

Από την Ευρώπη έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλοι αεροπορικοί όμιλοι «παγώνουν» αυξήσεις χωρητικότητας, αφαιρούν πτήσεις από τα προγράμματά τους και επανεξετάζουν δρομολόγια χαμηλής απόδοσης, αναζητώντας νέα ισορροπία μεταξύ προσφοράς, κόστους και εσόδων.

Οι αερομεταφορές είναι ένας κλάδος συνηθισμένος στις ισχυρές αναταράξεις, οι οποίες, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, εμφανίζονται σχεδόν ανά πενταετία. Η σημερινή συγκυρία, πάντως, δεν έχει τα χαρακτηριστικά της πανδημίας, όταν η αεροπορική δραστηριότητα είχε ουσιαστικά παγώσει.

Η ζήτηση παραμένει ενεργή. Αυτό που έχει αλλάξει δραστικά είναι η εξίσωση του κόστους, με βασικότερο πρόβλημα το ράλι στις τιμές των καυσίμων, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές και στα δίκτυα εφοδιασμού.

Στα 350 δισ. δολάρια η δαπάνη για καύσιμα

Η επίπτωση στον κλάδο είναι άμεση, καθώς το καύσιμο αποτελεί ήδη μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες λειτουργικού κόστους. Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών εκτιμά ότι το 2026 θα αντιστοιχεί στο 31,4% των συνολικών λειτουργικών δαπανών των αεροπορικών εταιρειών.

Η συνολική δαπάνη του κλάδου για jet fuel αναμένεται να φθάσει περίπου τα 350 δισ. δολάρια, αναγκάζοντας τις διοικήσεις να περιορίσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια.

Η Aegean περιορίζει τη χωρητικότητα

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Aegean, η οποία είχε εισέλθει στο 2026 με στόχο αύξησης της χωρητικότητας κατά 7%-9%, αλλά έχει ήδη αναθεωρήσει αισθητά το σχέδιό της.

Όπως ανέφερε ο Ευτύχης Βασιλάκης σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, κατά το τρίτο τρίμηνο η αύξηση των διαθέσιμων χιλιομετρικών θέσεων περιορίστηκε περίπου στο 2%-2,5%. Για το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται μεταβολή μεταξύ -1% και +1%, η οποία αντιστοιχεί ουσιαστικά σε μηδενική ανάπτυξη της χωρητικότητας.

Η ίδια πειθαρχία αναμένεται να διατηρηθεί και το 2027. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η διοίκηση δεν προβλέπει ουσιαστική αύξηση της χωρητικότητας του στόλου και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επιλεκτικών μειώσεων συχνοτήτων σε δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού.

Ο κ. Βασιλάκης υπολόγισε ότι το καύσιμο αντιπροσωπεύει περίπου το 20%-22% του κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η πρόσθετη επιβάρυνση δύσκολα μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά μέσω υψηλότερων ναύλων.

Για την Aegean, η καθαρή επίπτωση από τα ακριβότερα καύσιμα και τα δικαιώματα ρύπων ανήλθε κατά το πρώτο εξάμηνο στα 40 εκατ. ευρώ, ακόμη και μετά το όφελος από τις πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου.

Η Lufthansa κόβει 20.000 πτήσεις

Η Aegean δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθούν αρκετές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης.

Στη Lufthansa, οι περικοπές είναι ήδη εμφανείς, καθώς περίπου 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων —κυρίως μη κερδοφόρες— αφαιρούνται από το θερινό πρόγραμμα έως τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, ο όμιλος περιορίζει τη χωρητικότητα και επιταχύνει τις αλλαγές στον στόλο του, αποσύροντας παλαιότερα αεροσκάφη και μειώνοντας τη χρήση λιγότερο αποδοτικών τύπων. Οι κινήσεις αυτές εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσουν περισσότερους από 40.000 τόνους jet fuel.

Στην IAG, μητρική εταιρεία των British Airways, Iberia, Vueling και Aer Lingus, ο σχεδιασμός για το 2026 έχει επίσης γίνει πιο συντηρητικός. Ο όμιλος προβλέπει πλέον ότι η συνολική χωρητικότητα θα παραμείνει στα επίπεδα του 2025.

Ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο, η προσφορά θέσεων στην Ευρώπη είχε μειωθεί κατά 2,8%, ενώ η Iberia και η Vueling περιόρισαν μέρος των πτήσεών τους. Η Aer Lingus μείωσε κατά 6% το πρόγραμμά της, περικόπτοντας κυρίως δρομολόγια με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους.

Η Air France-KLM περιόρισε την πρόβλεψη αύξησης της χωρητικότητας για το 2026 στο 2%-3%, ενώ στις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων αναμένει πλέον μείωση περίπου 1%. Παράλληλα, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων αλλαγών στο χειμερινό πρόγραμμα, εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν υψηλές.

Περικοπές και στις εταιρείες χαμηλού κόστους

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Η Ryanair μείωσε τον στόχο επιβατών για τη χρήση του 2027 από 216 εκατ. σε 214 εκατ. επιβάτες και αποφάσισε να μην αυξήσει ουσιαστικά τη χειμερινή χωρητικότητά της.

Η Wizz Air ανακοίνωσε επίσης μείωση κατά 5% της προγραμματισμένης χειμερινής χωρητικότητας, παρά το γεγονός ότι περίπου το 80% των αναγκών της σε καύσιμα είχε ήδη καλυφθεί μέσω πράξεων αντιστάθμισης σε χαμηλότερες τιμές.

Αναθεωρούν τα προγράμματα και οι αμερικανικές εταιρείες

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στις ΗΠΑ, όπου οι American Airlines, United Airlines και Southwest επανεξετάζουν τα προγράμματά τους για το τέλος του 2026 και το 2027.

Η American Airlines υπολογίζει ότι η τελευταία άνοδος των τιμών των καυσίμων θα αυξήσει κατά περίπου 1 δισ. δολάρια το κόστος της κατά το τέταρτο τρίμηνο. Η United έχει ήδη αφαιρέσει πτήσεις από το πρόγραμμά της για τον Δεκέμβριο.

Οι κινήσεις των αεροπορικών εταιρειών δείχνουν ότι η αντιμετώπιση του ακριβού jet fuel δεν περνά μόνο μέσα από υψηλότερους ναύλους ή την αντιστάθμιση του ενεργειακού κινδύνου. Περιλαμβάνει πλέον περιορισμό της προσφοράς, περικοπές συχνοτήτων και αυστηρότερη αξιολόγηση της κερδοφορίας κάθε δρομολογίου.

Capital.gr