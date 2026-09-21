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Του Μαρίνου Καλλή*

Η εμπιστοσύνη σε έναν οργανισμό υγείας συνδέεται με μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη: να γνωρίζουμε ότι, όταν χρειαστούμε φροντίδα υγείας, θα υπάρχουν οι άνθρωποι, η γνώση και τα μέσα για να την έχουμε. Η ασθένεια και το ατύχημα μπορούν να ανατρέψουν τη ζωή μας χωρίς προειδοποίηση. Η δυνατότητα να στηριχθούμε τότε σε έναν οργανισμό με επάρκεια, συνέχεια και αίσθημα ευθύνης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ασφάλειας κάθε οικογένειας.

Αυτή την ευθύνη υπηρετεί καθημερινά ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο νοσηλευτηρίων και υπηρεσιών υγείας της χώρας, καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και αναγκών: από το επείγον περιστατικό και τη συνεχή παρακολούθηση μέχρι την εξειδικευμένη θεραπεία, τη νοσηλεία και τη διαχείριση σύνθετων περιστατικών που απαιτούν τη συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που μας διαφοροποιούν. Η έκταση και η πολυμορφία των υπηρεσιών μας, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε περίπλοκα περιστατικά, σπάνιες παθήσεις και ασθενείς με πολλαπλές συν-νοσηρότητες, αξιοποιώντας συγκεντρωμένη επιστημονική γνώση, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων. Παράλληλα, η κλίμακα και η οργανωτική μας δομή, μας παρέχουν την αναγκαία ευελιξία να ανταποκρινόμαστε και σε έκτακτες ή μεγάλης κλίμακας κρίσεις, όταν οι ανάγκες του συστήματος υγείας της χώρας αυξάνονται αιφνίδια.

Γι’ αυτό ο ΟΚΥπΥ είναι το δίχτυ ασφάλειας υγείας της χώρας. Όμως ο ρόλος μας δεν εξαντλείται σε αυτό. Στόχος μας είναι ο ΟΚΥπΥ να αποτελεί την πρώτη επιλογή του ασθενούς: όχι μόνο τον Οργανισμό στον οποίο η κοινωνία γνωρίζει ότι μπορεί να στηριχτεί όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες αλλά τον Οργανισμό που επιλέγει συνειδητά για την ποιότητα, την αξιοπιστία και το εύρος των υπηρεσιών του.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, έχουμε επιδιώξει να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή την κατεύθυνση. Να γίνουμε πιο στοχευμένοι στις προτεραιότητες μας, πιο αποτελεσματικοί στην αξιοποίηση των πόρων μας, και πιο απαιτητικοί ως προς το αποτέλεσμα. Η αλλαγή που επιδιώκουμε δεν αφορά μόνο επιμέρους έργα αλλά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον Οργανισμό και την αποστολή του.

Σύγχρονος και αποτελεσματικός

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή θεωρώ την ουσία της αποστολής μας: να κτίσουμε έναν ΟΚΥπΥ σύγχρονο, αποτελεσματικό και ισχυρό που κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων μέσα από την ποιότητα των υπηρεσιών του. Έναν Οργανισμό που ο ασθενής επιλέγει με εμπιστοσύνη, που ο επαγγελματίας υγείας επιλέγει ως χώρο εργασίας και επιστημονικής εξέλιξης και η κοινωνία γνωρίζει ότι θα βρίσκεται εκεί όταν τον χρειαστεί.

Η αποστολή αυτή ασκείται μέσα στο Γενικό Σύστημα Υγείας, όπου ο ΟΚΥπΥ συνυπάρχει και λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλους παρόχους. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών μας οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του πληθυσμού, τον αριθμό και τη φύση των περιστατικών, καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ήδη σε κάθε περιοχή στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. Επενδύουμε εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες, αναπτύσσουμε υπηρεσίες εκεί όπου υπάρχουν κενά και διατηρούμε τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε περιστατικά αυξημένης πολυπλοκότητας που απαιτούν πολλαπλές ειδικότητες και υψηλό επίπεδο υποδομών και τεχνολογίας. Η φιλοδοξία αυτή προϋποθέτει να συνδυάζουμε την επιστημονική επάρκεια με την αποτελεσματική διοίκηση και την ανθρώπινη φροντίδα. Είναι δική μας ευθύνη προς τον ασθενή, να λαμβάνει υψηλής ποιότητας φροντίδας με κατάλληλη θεραπεία, σαφή ενημέρωση, με συντονισμό των υπηρεσιών και σεβασμό στον χρόνο και στην αξιοπρέπειά του, από την πρώτη επαφή μέχρι την ολοκλήρωση της φροντίδας.

Στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, αυτή η ευθύνη γίνεται ιδιαίτερα αισθητή. Εκεί προσέρχεται ο άνθρωπος του οποίου η υγεία επιδεινώθηκε αιφνίδια, ο τραυματίας, η οικογένεια που αναζητά βοήθεια μέσα στη νύχτα. Δεν απαιτείται ραντεβού και δεν γίνεται επιλογή περιστατικών. Η προτεραιότητα στην εξέταση καθορίζεται από το πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη για φροντίδα, με την κλινική αξιολόγηση να καθοδηγεί την αντιμετώπιση κάθε ασθενή.

Αναβάθμιση των ΤΑΕΠ

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, έχουμε επενδύσει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των ΤΑΕΠ τόσο σε υποδομές όσο και στον τρόπο λειτουργίας τους. Σε τέσσερα νοσοκομεία λειτούργησαν ιατρεία ταχείας διακίνησης για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με λιγότερα επείγοντα προβλήματα ενώ στην Πάφο, εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο το αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ μαζί με θάλαμο βραχείας νοσηλείας. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως στόχο την καλύτερη ροή των περιστατικών, περιορισμό της αναμονής όπου αυτό είναι εφικτό και καλύτερη εμπειρία για τον ασθενή.

Πίσω από κάθε ΤΑΕΠ βρίσκεται όμως ολόκληρο το νοσοκομείο. Ένα επείγον περιστατικό μπορεί να χρειαστεί μέσα σε λίγες ώρες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, τη συνδρομή άλλης ειδικότητας, χειρουργική επέμβαση, εντατική θεραπεία ή εισαγωγή. Εκεί ακριβώς βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ΟΚΥπΥ: στη δυνατότητα να συνδέει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και ειδικοτήτων και να παρέχει στον ασθενή συνέχεια στη φροντίδα του, ακόμη και όταν το περιστατικό είναι ιδιαίτερα σύνθετο.

Ριζικές ανακαινίσεις

Με την ίδια λογική προχωρούμε σε σημαντικές επενδύσεις σε ολόκληρο τον Οργανισμό. Αναβαθμίζουμε κτηριακές εγκαταστάσεις, προχωρούμε σε ριζικές ανακαινίσεις, ενισχύουμε τον ιατροτεχνολογικό μας εξοπλισμό με τελευταίας γενιάς μηχανήματα και αξιοποιούμε νέες τεχνολογίες. Δεν επενδύουμε όμως μόνο σε κτήρια και μηχανήματα -επενδύουμε στους ανθρώπους μας.

Ενισχύουμε την στελέχωση εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες, βελτιώνουμε τον προγραμματισμό και τα ωράρια λειτουργίας υπηρεσιών, δημιουργούμε ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιστημονικής εξέλιξης και επιδιώκουμε συνθήκες εργασίας και αμοιβές που ανταποκρίνονται στην ευθύνη και στην προσφορά των επαγγελματιών μας.

Ταυτόχρονα, καλύτερες υπηρεσίες απαιτούν και οικονομικά ισχυρότερο Οργανισμό. Η οικονομική ευρωστία και η κοινωνική μας αποστολή δεν είναι αντίθετες έννοιες. Όσο καλύτερα προγραμματίζουμε, όσο αποτελεσματικότερα αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους και όσο περισσότερο περιορίζουμε αναποτελεσματικές πρακτικές, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχουμε να επενδύουμε στον ασθενή και στους ανθρώπους μας.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Σε περιόδους αυξημένης προσέλευσης, οι ασθενείς μπορεί να περιμένουν περισσότερο, ενώ η ενημέρωση των ίδιων και των οικογενειών τους δεν είναι πάντοτε όσο σαφής και έγκαιρη χρειάζεται. Για τον άνθρωπο που περιμένει και ανησυχεί, αυτά έχουν σημασία.

Μέσα από τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης που έχουμε αναπτύξει, οι παρατηρήσεις και οι εμπειρίες των ασθενών μάς βοηθούν να εντοπίζουμε πού χρειάζονται παρεμβάσεις. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται καθημερινά, όταν ο πολίτης βλέπει ότι όσα επισημαίνει οδηγούν σε ουσιαστικές βελτιώσεις στη φροντίδα και την εξυπηρέτησή του.

Αναπτυξιακά έργα

Και ο ΟΚΥπΥ αλλάζει. Αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αναπτυξιακά έργα και επενδύσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και που σταδιακά αλλάζουν την εικόνα των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Μεγάλες αναβαθμίσεις και ριζικές ανακαινίσεις, μεταξύ άλλων στο ΓΝ Λεμεσού και στο ΝΑΜΙΙΙ, νέος εξοπλισμός, ανάπτυξη υπηρεσιών και επενδύσεις στους ανθρώπους μας, αποτελούν μέρος αυτής της μετάβασης.

Χτίζουμε σήμερα τον ΟΚΥπΥ του αύριο, όχι με την προσδοκία ότι η αλλαγή θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αλλά με την βεβαιότητα ότι κάθε σωστή επένδυση, κάθε καλύτερη διαδικασία και κάθε υπηρεσία που αναβαθμίζεται μας φέρνει πιο κοντά στον Οργανισμό που επιθυμούμε να είμαστε.

Έναν ΟΚΥπΥ σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο, έναν Οργανισμό που αποτελεί την πρώτη επιλογή του ασθενούς και που, στις πιο δύσκολες στιγμές, διαθέτει την επάρκεια, τους πόρους και τα μέσα για ν ‘ανταποκριθεί.

Αλλάζουμε με γρήγορους ρυθμούς και αποφασιστικότητα. Πολλά έχουν ήδη γίνει, ακόμη περισσότερα βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά τους θα γίνονται όλο και πιο ορατά στην καθημερινή εμπειρία του ασθενούς. Τα καλύτερα για τον ΟΚΥπΥ είναι μπροστά μας. Και τα κτίζουμε σήμερα, και είμαστε εδώ κάθε μέρα, για κάθε άνθρωπο.

*Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΚΥπΥ