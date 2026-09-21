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Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την ημέρα που έχασε και τα τρία παιδιά του, ο Πάτρικ Κλάνσι προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του, έχοντας συγχωρέσει την πρώην σύζυγό του, Λίντσεϊ, η οποία τα σκότωσε μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Μασαχουσέτη τον Ιανουάριο του 2023.

Σε μια βαθιά προσωπική συνέντευξη στο «60 Minutes» του CBS, ο άνδρας που βρέθηκε στο επίκεντρο της σοκαριστικής υπόθεσης μίλησε για τις τελευταίες ώρες με τα παιδιά του, τη στιγμή που παρακαλούσε να σωθεί έστω ο οκτώ μηνών Κάλαν και το βάρος που εξακολουθεί να κουβαλά. Αναφέρεται ακόμη στις σοβαρές ψυχικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε τότε η Λίντσεϊ Κλάνσι, στις θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν γύρω από την υπόθεση και στη νέα οικογένεια που επιχειρεί σήμερα να δημιουργήσει.

Η συνέντευξη δόθηκε λίγες εβδομάδες μετά την ακύρωση της πολύκροτης δίκης της Λίντσεϊ Κλάνσι, αφού οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση και κηρύχθηκε κακοδικία. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια η κατηγορούμενη δεν αρνείται ότι σκότωσε τα παιδιά της. Η υπεράσπιση υποστηρίζει, ωστόσο, ότι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και σοβαρής ψυχικής διαταραχής. Η εισαγγελία, από την άλλη πλευρά, υποστήριξε στη δίκη ότι γνώριζε τι έκανε και ότι οι δολοφονίες ήταν προμελετημένες.

In the aftermath of the death of Patrick Clancy’s children, many found it inconceivable that he would forgive his wife, Lindsay Clancy.



On 60 Minutes, Patrick tells 60 Minutes that Lindsay never asked for his forgiveness after killing their three children.



“I think when it… pic.twitter.com/BNNeqwXrzq — 60 Minutes (@60Minutes) September 20, 2026

«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα»

Ο Πάτρικ Κλάνσι περιέγραψε πώς, τους μήνες πριν από την 24η Ιανουαρίου 2023, προσπαθούσε να βοηθήσει τη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του κινδύνου. Όπως είπε, μπορούσε να καταλάβει τι σημαίνει να είναι κάποιος πολύ αγχωμένος ή καταθλιπτικός, όχι όμως πώς έπρεπε να αντιμετωπίσει μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που συνδεόταν με την περίοδο μετά τον τοκετό.

Όταν ρωτήθηκε εάν αισθάνεται θυμό με τον εαυτό του επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει όσα συνέβησαν, απάντησε ότι θεωρεί πως έκανε «το καλύτερο που μπορούσε με όσα γνώριζε εκείνη τη στιγμή».

Ήταν ο πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη της πρώην συζύγου του και επί δύο ημέρες περιέγραφε την ψυχολογική της επιδείνωση μετά τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού. Ο Κλάνσι κατέθεσε ότι η Λίντσεϊ ήταν μια ιδιαίτερα αφοσιωμένη μητέρα που αγαπούσε τα παιδιά της, αλλά είχε αρχίσει να υποφέρει από έντονο στρες, άγχος και προβλήματα ψυχικής υγείας. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε λάβει διάφορα φάρμακα από διαφορετικούς γιατρούς, σε μια προσπάθεια να βρεθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Κάποια στιγμή τού είχε εκμυστηρευθεί ακόμη και σκέψεις που αφορούσαν το ενδεχόμενο να πάθει κάτι κακό κάποιο από τα παιδιά. Εκείνος κατέθεσε ότι δεν πίστεψε πως βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο, καθώς δεν είχε διακρίνει πρόθεση από την πλευρά της να τα βλάψει.

In an interview on 60 Minutes, Patrick Clancy says he didn’t know how to manage postpartum mental illness when his then-wife Lindsay Clancy was struggling after the birth of their third child.



“I could piece together what it was like to be really, really anxious or depressed,… pic.twitter.com/6kESc1hheL September 20, 2026

«Άφησέ μου έστω ένα παιδί»

Το βράδυ της 24ης Ιανουαρίου του 2023, ο Πάτρικ έφυγε από το σπίτι τους στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης για να κάνει μια δουλειά. Όταν επέστρεψε, βρήκε τα τρία παιδιά στο υπόγειο του σπιτιού, ενώ η Λίντσεϊ βρισκόταν τραυματισμένη στην αυλή, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Η Κόρα και ο Ντόσον δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Ο οκτώ μηνών Κάλαν, όμως, ήταν ακόμη ζωντανός όταν έφτασαν οι διασώστες. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και έζησε για ακόμη τέσσερις ημέρες. Ο πατέρας του έμεινε συνεχώς δίπλα του.

«Πίστευα πραγματικά ότι υπήρχε πιθανότητα να ζήσει ο Κάλαν», θυμήθηκε. Μέσα στην απόγνωσή του, όπως περιέγραψε, το μόνο που σκεφτόταν ήταν να του μείνει τουλάχιστον ένα από τα παιδιά του, ώστε να μπορέσει να το μεγαλώσει και να του προσφέρει την καλύτερη δυνατή ζωή. «Θυμάμαι να σκέφτομαι μόνο: “Άφησέ μου έστω ένα, έστω ένα παιδί”» λέει χαρακτηριστικά.

Κρατώντας τον Κάλαν με το ένα χέρι, έγραφε με το άλλο τους επικήδειους για την Κόρα και τον Ντόσον. Στο μωρό έλεγε ότι λυπάται. Τελικά, ο Κάλαν πέθανε στην αγκαλιά του.

Patrick Clancy talks about the final days with his 8-month-old son, Callan.



“I really thought there was a chance that Callan would live,” he tells 60 Minutes. “And remember just thinking, ‘Just gimme one. Just gimme one kid,’ and I would raise him as best I could, and I would… pic.twitter.com/5HMfnujj1d — 60 Minutes (@60Minutes) September 20, 2026

«Ακόμη τους μιλάω»

Περισσότερα από τρία χρόνια αργότερα, ο Πάτρικ Κλάνσι λέει ότι εξακολουθεί να μιλά καθημερινά στα τρία παιδιά του. Όταν ο δημοσιογράφος Ρος Ντάουθατ τον ρώτησε τι τους λέει, η απάντησή του ήταν μία λέξη: «Βοηθήστε με». Όπως εξήγησε, θέλει να πιστεύει ότι με κάποιον τρόπο τον βοηθούν και ότι αυτή η νοερή επικοινωνία αποτελεί έναν τρόπο να παραμένει συνδεδεμένος μαζί τους.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ακούστηκε στην αίθουσα και η δραματική τηλεφωνική κλήση που είχε κάνει στην Άμεση Δράση τη νύχτα της τραγωδίας. Με δικαστική εντολή το ηχητικό δεν μεταδόθηκε δημόσια.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι λίγο πριν ακουστεί η κλήση έπαθε σοβαρή κρίση πανικού. Μεταφέρθηκε σε ένα πίσω δωμάτιο του δικαστηρίου, η καρδιά του χτυπούσε έντονα και κλήθηκε ασθενοφόρο. Αρνήθηκε, όμως, να πάρει φάρμακα, επειδή ήθελε να επιστρέψει στην αίθουσα και να ολοκληρώσει την κατάθεσή του.

Γιατί συγχώρεσε τη Λίντσεϊ

Ο Πάτρικ Κλάνσι έχει επιλέξει να συγχωρέσει την πρώην σύζυγό του για τον θάνατο των παιδιών τους. Όπως είπε, η ίδια δεν του ζήτησε ποτέ να τη συγχωρέσει. Του είχε περιγράψει όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα σαν κάτι που «έμοιαζε με όνειρο».

Για εκείνον, όμως, η συγχώρεση ήταν και ένας τρόπος να μπορέσει να συνεχίσει να ζει.

Μετά τον θάνατο των παιδιών του πέρασε, όπως αποκάλυψε, από μια περίοδο κατά την οποία δεν ήθελε πλέον να ζει και αισθανόταν ότι δεν είχε κανέναν σκοπό. Η επαφή με ειδικούς ψυχικής υγείας τον βοήθησε σταδιακά να διαχειριστεί την απώλειά του. Όπως εξήγησε, φοβόταν ότι εάν δεν κατάφερνε κάποια στιγμή να φτάσει στη συγχώρεση, ο θυμός και το πένθος θα τον «έτρωγαν» για πάντα.

Patrick Clancy says he dreams about his late children “all the time”



In one dream, he says, “I'm in the kitchen at the house, and Cora walks in. And I just look at her and… I basically just said, ‘Where have you been?’ And she comes up to me and gives me a big hug.”… pic.twitter.com/Ya8SlHCz5O — 60 Minutes (@60Minutes) September 20, 2026

Οι θεωρίες συνωμοσίας στο Διαδίκτυο

Ταυτόχρονα, ο Πάτρικ Κλάνσι βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δεύτερο μέτωπο: τις θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστες του διαδικτύου και influencers έχουν φτάσει ακόμη και στο σημείο να αφήνουν υπαινιγμούς ότι είχε εμπλοκή στα εγκλήματα, παρά το γεγονός ότι στοιχεία και βίντεο που παρουσιάστηκαν στη δίκη έδειξαν ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα που, σύμφωνα με την εισαγγελία, σκοτώθηκαν τα παιδιά.

Ο ίδιος λέει ότι η διαδικτυακή συζήτηση είναι επώδυνη και έχει κάνει δύσκολη ακόμη και την παρουσία του σε δημόσιους χώρους. Παράλληλα, θεωρεί ότι η εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας απομακρύνει τη συζήτηση από δύο ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί ουσιαστικά: τη μνήμη των παιδιών του και την ανάγκη για καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας των γυναικών κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό.

Οι δικηγόροι του έχουν πλέον προειδοποιήσει ότι θα κινηθούν νομικά κατά όσων διαδίδουν, όπως υποστηρίζουν, ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς για τον ίδιο και τη νέα του σύζυγο. Ο δικηγόρος του, Χάουαρντ Κούπερ, ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές και ότι θα εξεταστεί κάθε νόμιμο μέσο εναντίον εκείνων που διακινούν αβάσιμες κατηγορίες.

Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη

Μετά την τραγωδία, ο Πάτρικ ήθελε, όπως λέει, να απομακρυνθεί από τη δημόσια θέα και να ξεκινήσει από την αρχή. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να είναι ανώνυμος. Εκεί γνώρισε την γιατρό Ρέιτσελ Ντάνις, ειδικό στην αναπαραγωγική ιατρική. Οι δυο τους γνωρίστηκαν ενώ έκαναν τζόγκινγκ στο Σέντραλ Παρκ ένα Σάββατο. Παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2026.

Η Ντάνις εμφανίστηκε στο πλευρό του στη συνέντευξη του «60 Minutes» και δήλωσε ότι αδυνατεί να καταλάβει πώς η ιστορία τους έχει διαστρεβλωθεί τόσο πολύ στο Διαδίκτυο. Χαρακτήρισε τον Πάτρικ έναν εξαιρετικά ανιδιοτελή πατέρα και υποστηρικτικό σύντροφο, επιμένοντας ότι πίσω από τις διαδικτυακές θεωρίες για τους δυο τους υπάρχει στην πραγματικότητα μια πολύ απλούστερη ιστορία: δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν τυχαία στο Σέντραλ Παρκ και ερωτεύτηκαν.

Η νέα του σύζυγος, όπως λέει ο Πάτρικ, τον έχει βοηθήσει να διαχειριστεί ένα μέρος του τεράστιου πένθους του. Τώρα οι δυο τους προσπαθούν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Για τον Πάτρικ, όμως, η Κόρα, ο Ντόσον και ο Κάλαν θα παραμένουν πάντοτε μέρος αυτής της οικογένειας. Όπως είπε, εάν αποκτήσει άλλα παιδιά, ανυπομονεί για την ημέρα που θα μπορέσει να τους μιλήσει για τα τρία αδέλφια τους.

Τι θα γίνει με τη Λίντσεϊ Κλάνσι

Η πρώτη δίκη ολοκληρώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 χωρίς ετυμηγορία, έπειτα από περισσότερες από επτά ημέρες διαβουλεύσεων των ενόρκων. Ένορκοι που μίλησαν δημόσια μετά τη δίκη ανέφεραν ότι η τελική αναλογία ήταν 11 προς 1 υπέρ της κρίσης ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη λόγω της ψυχικής της κατάστασης. Η έλλειψη ομοφωνίας, ωστόσο, οδήγησε τον δικαστή στην κήρυξη κακοδικίας.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Πλίμουθ, Τίμοθι Κρουζ, δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής εάν θα επιδιώξει νέα δίκη. Παράλληλα, οι συνήγοροι της Λίντσεϊ ζητούν να απορριφθεί συνολικά η υπόθεση, προβάλλοντας επιχειρήματα που σχετίζονται με την αρχή της απαγόρευσης διπλής δίωξης. Η σχετική αίτηση αναμένεται να εξεταστεί στην επόμενη δικαστική συνεδρίαση, που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

protothema.gr